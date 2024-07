Arena romana estate 2024 al giardino teatro di Palazzo Zuckermann, gli eventi della settimana

“Arena Romana Estate 2024”, la lunga e più attesa kermesse di spettacoli dell’estate che da 40 anni, ininterrottamente, allieta tutte le serate estive dei padovani nei mesi di giugno, luglio ed agosto, ritorna con una programmazione ricca ed articolata di proiezioni di Cinema all’Aperto su grande schermo e un cartellone ricco di eventi culturali, originali concerti live di musica d’autore, incontri con gli autori, con i migliori film della stagione e le opere premiate ai festival internazionali, organizzato come sempre dalla Promovies in collaborazione con il Comune di Padova - Assessorato alla Cultura.

La manifestazione si tiene nel suggestivo spazio del giardino-teatro di Palazzo Zuckermann in Corso Garibaldi 33, di fronte all’Arena Romana.

“Arena Romana Estate - Promovies” aderisce quest’anno all’iniziativa del Ministero della Cultura, Anec e Agis denominata “Cinema Revolution” che per tutta la stagione proporrà agli spettatori il biglietto per vedere i film italiani ed europei al prezzo scontato di euro 3.50. Sul sito www.promovies.it degli asterischi colorati guideranno gli utenti per conoscere il costo del film che intendono guardare.

Informazioni e prenotazioni:

Promovies - cinema, teatro, musica

www.promovies.it |info@promovies.it

pagina Facebook https://www.facebook.com/promovies

Programmazione dall'1 al 7 luglio

Lunedì 1 luglio - ore 21,30

THE OLD OAK

di Ken Loach

con Dave Turner, Ebla Mari - (Inghilterra, Francia)

Martedì 2 luglio - ore 21,30

FESTIVAL PHDAYS

IL DIRITTO DI CONTARE

di Theodore Melfi

con Taraji P. Henson, Katherine G. Johnson - (USA)

presentato in versione originale inglese con sottotitoli in italiano

In collaborazione con ADI Associazione Dottorandi e dei Dottori di Ricerca in Italia.

Mercoledì 3 luglio - ore 21,30

PAST LIVES

di Celine Song

con Greta Lee, Shabier Kirchner - (USA)

Giovedì 4 luglio - ore 21,30

ANATOMIA DI UNA CADUTA

di Justine Triet

con Sandra Hüller, Swann Arlaud - (Francia)

Vincitore Palma D’Oro al Festival di Cannes 2023, 1 premio Oscar, 2 Golden Globe, Premiato al Festival di Cannes, David di Donatello, 1 premio BAFTA, 6 Premi César e 6 Premi European Film Awards.

Venerdì 5 luglio - ore 21,30

INCONTRO CON IL REGISTA ANDREA PAPINI

I NOSTRI IERI

di Andrea Papini

con Peppino Mazzotta, Francesco Di Leva - (Italia)

Sarà presente inoltre alla serata l’attrice Maria Roveran.

Domenica 7 luglio - ore 21,30

UN COLPO DI FORTUNA

di Woody Allen

con Lou de Laâge, Valérie Lemercier - (Inghilterra, Francia)

Dove

Teatro giardino di Palazzo Zuckermann, corso Garibaldi, 33 - Padova Ingresso Ingresso a pagamento, se non diversamente indicato nel programma.

