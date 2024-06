Arena romana estate 2024 al giardino teatro di Palazzo Zuckermann, gli eventi della settimana

Prezzo non disponibile

“Arena Romana Estate 2024”, la lunga e più attesa kermesse di spettacoli dell’estate che da 40 anni, ininterrottamente, allieta tutte le serate estive dei padovani nei mesi di giugno, luglio ed agosto, ritorna con una programmazione ricca ed articolata di proiezioni di Cinema all’Aperto su grande schermo e un cartellone ricco di eventi culturali, originali concerti live di musica d’autore, incontri con gli autori, con i migliori film della stagione e le opere premiate ai festival internazionali, organizzato come sempre dalla Promovies in collaborazione con il Comune di Padova - Assessorato alla Cultura.

La manifestazione si tiene nel suggestivo spazio del giardino-teatro di Palazzo Zuckermann in Corso Garibaldi 33, di fronte all’Arena Romana.

“Arena Romana Estate - Promovies” aderisce quest’anno all’iniziativa del Ministero della Cultura, Anec e Agis denominata “Cinema Revolution” che per tutta la stagione proporrà agli spettatori il biglietto per vedere i film italiani ed europei al prezzo scontato di euro 3.50. Sul sito www.promovies.it degli asterischi colorati guideranno gli utenti per conoscere il costo del film che intendono guardare.

Promovies - cinema, teatro, musica

www.promovies.it |info@promovies.it

pagina Facebook https://www.facebook.com/promovies

Programmazione dal 24 al 30 giugno

Lunedì 24 giugno - ore 21.30

RICORDO DI PHILIPPE LEROY

IL PORTIERE DI NOTTE

di Liliana Cavani

con Philippe Leory, Charlotte Rampling - (Italia)

A seguire SOLEDAD il mediometraggio prodotto dalla Promovies - Scuola Permanente di Cinematografia di Padova con Philippe Leroy.

Presenta la serata Gianni Vitale

Martedì 25 giugno - ore 21.30

IL REGISTA DI PADOVA

INCONTRO CON ANTONIO BIDO

e prima visione del film FUNERAILLES

di Antonio Bido

con Alessandra Chieli, Stefania Casini, Fausto Morciano - (Italia)

Partecipano inoltre alla serata la sceneggiatrice Marisa Andalò ed il pianista Axel Trolese.

Giovedì 27 giugno - ore 21.30

Musica d'Autore

PORFIRIO RUBIROSA in Concerto OUTSIDERS - in anteprima triveneta

Le nuove canzoni di Porfirio (dal nuovo album "Il Furore composto") e quelle "Outisiders" di Piero Ciampi, Rino Gaetano, Ivan Graziani, Bruno Lauzi, Lucio Quarantotto, Luigi Tenco, Patrizio Trampetti e naturalmente…Porfirio Rubirosa!

con Porfirio Rubirosa (voce, chitarra, armonica a bocca, ukulele), il Drugo Arcureo (basso elettrico, voce), Fabian Rice (batteria)

biglietto: posto unico euro 8.50

prevendita online

Venerdì 28 giugno - 21.30

POVERE CREATURE!

di Yorgos Lanthimos

con Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe - (Irlanda, Inghilterra)

Vincitore di 4 Premi Oscar 2024, Leone D’Oro al Festival di Venezia 2023, Premiato con 2 Golden Globe.

Domenica 30 giugno - ore 21.30

C'E' ANCORA DOMANI

di Paola Cortellesi

con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea - (Italia)

Vincitore di 6 David di Donatello ed il premio David Giovani

Dove

Teatro giardino di Palazzo Zuckermann, corso Garibaldi, 33 - Padova Ingresso Ingresso a pagamento, se non diversamente indicato nel programma.

