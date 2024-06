Arena romana estate 2023 al giardino teatro di Palazzo Zuckermann, il calendario completo

Tempo d’estate e tempo dell’immancabile e attesa rassegna “Arena Romana Estate 2024”, la lunga kermesse di eventi, spettacoli cinematografici e musica d’autore dell’estate padovana che da oltre 35 anni, ininterrottamente, allieta tutte le serate estive da giugno ad agosto. Quest’anno si riconferma la suggestiva location del giardino-teatro di Palazzo Zuckermann in Corso Garibaldi, 33 di Padova (di fronte all’Arena Romana ed alla Cappella degli Scrovegni).

Un cartellone ricco di eventi culturali e d’arte, originali proposte, concerti live, incontri con gli autori, e tanto cinema all’aperto con i migliori film della stagione e le opere premiate ai grandi festival internazionali, organizzato come sempre dalla Promovies in collaborazione con il Comune di Padova - Assessorato alla Cultura.

Arena Romana aderisce quest’anno all’iniziativa del Ministero della Cultura, Anec e Agis denominata “Cinema Revolution” che per tutta la stagione proporrà agli spettatori il biglietto dei film italiani ed europei al prezzo scontato di € 3,50. Sul sito www.promovies.it degli asterischi colorati guideranno gli utenti per conoscere il costo del film che intendono vedere.

Giardino Teatro - PALAZZO ZUCKERMANN

Corso Garibaldi, 33 - Padova

CINEMA ALL’APERTO 2024

(per tutta la rassegna i film italiani ed europei con biglietto unico a euro 3.50 - segui l'asterisco * !)

giugno - luglio - agosto

Domenica 9 giugno

Evento di inagurazione di “Arena Romana Estate 2024” - doppio concerto

- ore 17.30 FABER & GABER - Concerto Omaggio a FABRIZIO DE ANDRE’ e GIORGIO GABER

Un Concerto dedicato ai due grandi artisti della musica d’autore italiana, Fabrizio De André e Giorgio Gaber, splendidamente interpretati da Giulio D’Agnello e dai due maestri musicisti Mauro Redini e Alessandro Sodini, gli Onda Acustica fedeli interpreti del teatro-canzone gaberiano e dei suoni di faber. Un viaggio musicale tra le più belle canzoni, ricche di ironia, impegno, poesia che ci parlano del nostro mondo, di libertà, di politica, d'ingiustizia e d’amore con la stessa forza di sempre. Gaber ironico e dissacratore, parlava del "singolo" e della mediocrità, De Andrè più poetico e compassionevole, forse più etico ed epico, di "universalità": due protagonisti infiniti della nostra musica e della nostra arte. Il Concerto propone un percorso fedele ed appassionato attraverso la loro opera, restituendoci le parole, la voce dei due cantautori con grande e sincera emozione e qualità interpretativa.

biglietti: euro 12 (intero), euro 10 (ridotto ragazzi fino ai 14 anni)

Prevendite oline: https://www.vivaticket.com/it/ticket/concerto-omaggio-a-fabrizio-de-andre-e-giorgio-gaber/235103

Prevendite a Padova: Gabbia Dischi (via Dante, 8), Cartoleria C'era una volta (via Asolo, 9)

Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-faber-gaber-concerto-con-giulio-dagnello-e-onda-acustica-911267053287

- ore 21.15 6 MUSICISTI IN CONCERTO - LE COLONNE SONORE e L’OMAGGIO A MORRICONE musica della scena italiana

Un originale concerto basato sulle più belle colonne sonore di indimenticabili film, musiche e canzoni di scena e sigle televisive italiane con un particolare Omaggio ad Ennio Morricone. Sul palco il Gruppo Mediterraneo con Giulio D'Agnello (voce, chitarra), la pianista e cantante toscana Felicity Lucchesi (protagonista dei concerti per la Pace in Vaticano, all'Arena di Verona e a Canale5), Antonello Solinas (basso elettrico), gli Onda Acustica con i maestri Mauro Redini (mandolino), Alessandro Sodini (fisarmonica) e il regista e drammaturgo romano Fabrizio Bolaffio (voce narrante). In programma musiche e canzoni di Morricone, Rota, Trovajoli, Piovani, Carpi ma anche alcuni maestri della Canzone d'Autore Italiana quali De Gregori e Battisti... Da “Il nuovo Cinema Paradiso” di Tornatore a “La vita è bella” di Benigni, da “Amarcord” di Fellini a “Il Padrino” di Ford Coppola, da “C’eravamo tanto amati” di Scola a “Fumo di Londra” di Sordi e poi le straordinarie ed indimenticabili sigle televisive “Le avventure di Pinocchio” di Comencini, “Sandokan” di Sollima o il famoso “Ligabue” di Nocita. Ma in questo straordinario concerto ci sono tante altre sorprese dalle canzoni di Paolo Conte ed Enzo Jannacci, a quelle di Lucio Battisti e Francesco De Gregori.

biglietti: euro 15 intero, euro 12 (ridotto ragazzi fino ai 14 anni)

Prevendite online: https://www.vivaticket.com/it/ticket/6-musicisti-in-concerto-le-piu-belle-colonne-sonore-e-l-omaggio-a-morricone/235935

Prevendite a Padova: Gabbia Dischi (via Dante, 8), Cartoleria C'era una volta (via Asolo, 9)

Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-belle-colonne-sonore-e-lomaggio-a-morricone-6-musicisti-in-concerto-911279550667

Lunedì 10 giugno - riposo

Martedì 11 giugno - ore 21

CINEMA & FOTOGRAFIA

STANZE DI VITA QUOTIDIANA - audiovisi fotografici

a cura del Gruppo Fotografico Antenore

ore 22 L’ANGELO STERMINATORE

di Luis Bunuel

con Silvia Pinal, Josè Baviera

Ingresso gratuito con prenotazione.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-stanze-di-vita-quotidiana-audiovisivi-fotografici-916140088667

Mercoledì 12 giugno - ore 21.30

CINEMA & SCUOLA

VISIONI MULTIMEDIALI - il “Valle” incontra la città

Intervengono alla serata gli studenti e i Prof. Gabriele Donola, Alessandro Naccarato, Boris Sartori, Michele Banzato, la Dott.ssa Irene Leo, Nicolò Toscano (Padova Rugby in carrozzina), Alessandro Pittoni (Padova Stories), Francesco Piasentini e Alberto Cassutti (liutai).

Ingresso gratuito

Giovedì 13 giugno - ore 21.30

INCONTRO CON L’AUTORE + FILM

ARANCIA MECCANICA

di Stanley Kubrick

Presentazione del Libro di Massimiliano Granato “Arancia Meccanica di Stanley Kubrick”.

A seguire: documentario IL RITORNO DI ARANCIA MECCANICA

Venerdì 14 giugno - ore 21.30

ONE LIFE *

di James Hawes con Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter

prenotazione gratuita:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-one-life-di-james-hawes-con-anthony-hopkins-helena-bonham-carter-920063844727

Sabato 15 giugno - ore 21.30

ASSASSINIO A VENEZIA *

di Kenneth Branagh

con Kenneth Branagh, Kyle Allen

prenotazione gratuita:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-assassinio-a-venezia-di-kenneth-branagh-920072972027

Domenica 16 giugno - riposo

Lunedì 17 giugno - ore 21.30

CINEMA & STORIA

40° anniversario dalla scomparsa

PRIMA DELLA FINE - GLI ULTIMI GIORNI DI ENRICO BERLINGUER *

di Samuele Rossi - prima visione

Il 7 giugno 1984, un evento cambiò per sempre l’Italia e la sua comunità, l’improvviso malore di Berlinguer, Segretario del Partito Comunista Italiano a Padova durante un comizio elettorale. Il racconto di quei drammatici momenti rivive attraverso le immagini e la memoria del tempo.

prenotazione gratuita:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-prima-della-fine-gli-ultimi-giorni-di-enrico-berlinguer-di-samuele-rossi-920735313107

Martedì 18 giugno - ore 21.30

CINEMA & SOSTENIBILITA’

FOOD FOR PROFIT *

di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi

387 miliardi di motivi per cui non vogliono che tu veda questo film che mostra il collegamento tra l’industria della carne, le lobby e il potere politico.

prenotazione gratuita:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-food-for-profit-di-giulia-innocenzi-e-pablo-dambrosi-920744299987

Mercoledì 19 giugno - ore 21.30

Spettacolo teatrale

BENTORNATO NICCOLÒ - Incontro con Machiavelli

di Giorgio Bido - regia di Antonio Baldo con personaggi e interpreti:

Niccolò Machiavelli (Fabio Pegoraro), Liliana turista (Liliana Boni), Gianni turista (Urbano Bonato).

Al termine dello spettacolo Incontro con l’Autore Giorgio Bido.

Biglietto posto unico euro 5

prenotazione gratuita:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bentornato-niccolo-incontro-con-machiavelli-novita-920757098267

Giovedì 20 e Venerdì 21 giugno - riposo

Sabato 22 giugno - ore 21.30

OPPENHEIMER *

di Christopher Nolan

con Cillian Murphy, Matt Damon, Robert Downey Jr - (USA, Inghilterra)

Vincitore di 7 Premi Oscar, 5 Golden Globe, 7 Premi Bafta

prenotazione gratuita:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-oppenheimer-di-christopher-nolan-920770287717

Domenica 23 giugno - ore 21.30

IO CAPITANO *

di Matteo Garrone

con Seydou Sarr, Moustapha Fall - (Italia)

con la partecipazione e la testimonianza di Cherif Karamoko che racconterà la sua incredibile storia

Vincitore di 7 David di Donatello, Premiato al Festival di Venezia ed al Festival di San Sebastian

prenotazione gratuita:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-io-capitano-di-matteo-garrone-920797659587

Lunedì 24 giugno - ore 21.30

RICORDO DI PHILIPPE LEROY

IL PORTIERE DI NOTTE *

di Liliana Cavani

con Philippe Leory, Charlotte Rampling - (Italia)

A seguire SOLEDAD il mediometraggio prodotto dalla Promovies - Scuola Permanente di Cinematografia di Padova con Philippe Leroy.

Presenta la serata Gianni Vitale

Martedì 25 giugno - ore 21.30

IL REGISTA DI PADOVA

INCONTRO CON ANTONIO BIDO

e prima visione del film FUNERAILLES *

di Antonio Bido

con Alessandra Chieli, Stefania Casini, Fausto Morciano - (Italia)

Partecipa inoltre alla serata il pianista Axel Trolese.

Mercoledì 26 giugno - riposo

Giovedì 27 giugno - ore 21.30

Musica d'Autore

PORFIRIO RUBIROSA in Concerto OUTSIDERS - in anteprima triveneta

Le nuove canzoni di Porfirio (dal nuovo album "Il Furore composto") e quelle "Outisiders" di Piero Ciampi, Rino Gaetano, Ivan Graziani, Bruno Lauzi, Lucio Quarantotto, Luigi Tenco, Patrizio Trampetti e naturalmente…Porfirio Rubirosa!

con Porfirio Rubirosa (voce, chitarra, armonica a bocca, ukulele), il Drugo Arcureo (basso elettrico, voce), Fabian Rice (batteria)

biglietto: posto unico euro 8.50

prevendita online: https://www.vivaticket.com/it/ticket/porfirio-rubirosa-outsiders-tour-2024/237965

Venerdì 28 giugno - 21.30

POVERE CREATURE! *

di Yorgos Lanthimos

con Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe - (Irlanda, Inghilterra)

Vincitore di 4 Premi Oscar 2024, Leone D’Oro al Festival di Venezia 2023, Premiato con 2 Golden Globe.

prenotazione gratuita:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-povere-creature-di-yorgos-lanthimos-922713881057

Sabato 29 giugno - riposo

Domenica 30 giugno - ore 21.30

C'E' ANCORA DOMANI *

di Paola Cortellesi

con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea - (Italia)

Vincitore di 6 David di Donatello ed il premio David Giovani

Lunedì 1 luglio - ore 21.30

THE OLD OAK *

di Ken Loach

con Dave Turner, Ebla Mari - (Inghilterra, Francia)

Martedì 2 luglio - ore 21.30

FESTIVAL PHDAYS

IL DIRITTO DI CONTARE

di Theodore Melfi

con Taraji P. Henson, Katherine G. Johnson - (USA)

presentato in versione originale inglese con sottotitoli in italiano

In collaborazione con ADI Associazione Dottorandi e dei Dottori di Ricerca in Italia.

Ingresso gratuito con prenotazione.

Mercoledì 3 luglio - ore 21.30

PAST LIVES *

di Celine Song

con Greta Lee, Shabier Kirchner - (USA)

Giovedì 4 luglio - ore 21.30

ANATOMIA DI UNA CADUTA *

di Justine Triet

con Sandra Hüller, Swann Arlaud - (Francia)

Vincitore Palma D’Oro al Festival di Cannes 2023, 1 premio Oscar, 2 Golden Globe, Premiato al Festival di Cannes, David di Donatello, 1 premio BAFTA, 6 Premi César e 6 Premi European Film Awards.

Venerdì 5 luglio - ore 21.30

INCONTRO CON IL REGISTA ANDREA PAPINI

I NOSTRI IERI *

di Andrea Papini

con Peppino Mazzotta, Francesco Di Leva - (Italia)

Sarà presente inoltre alla serata l’attrice Maria Roveran.

Sabato 6 luglio - riposo

Domenica 7 luglio - ore 21.30

UN COLPO DI FORTUNA *

di Woody Allen

con Lou de Laâge, Valérie Lemercier - (Inghilterra, Francia)

Lunedì 8 luglio - ore 21.30

PALAZZINA LAF *

di Michele Riondino

con Michele Riondino, Elio Germano - (Italia)

Vincitore di 3 David di Donatello 2024.

Martedì 9 luglio - ore 21.30

COMANDANTE *

di Edoardo De Angelis

con Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi - (Italia)

Mercoledì 10 luglio - riposo

Giovedì 11 luglio - ore 21.30

PERFECT DAYS *

di Wim Wenders

con Kôji Yakusho, Tokio Emoto - (Germania, Giappone)

Premiato al Festival di Cannes 2023.

Venerdì 12 luglio - oere 21.30

CONCERTO VOCI DAL MEDITERRANEO

con il TRIO 14 CORDE

con Paola Massoni (soprano), Giulio D’Agnello (voce, chitarra, cajon, strumenti etnici), Federico Pietroni (chitarra flamenca). Canzoni e musiche di Goran Bregovic, Facundo Cabral, Frabrizio De Andrè, Eduardo Di Capua, i Madredeus, Massoni, Roberto Murolo, McKennit, Edith Piaf, Zaz - novità

Dalla Toscana e dalla Liguria una formazione musicale per avvicinare musica di paesi distanti ma affini, uniti dal comune respiro del Mediterraneo (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Balcani, etc…). Atmosfere dal ritmo coinvolgente tra il bel canto, la canzone popolare, il flamenco e la musica per danza. Brani e canzoni che spaziano dalla canzone d’arte con qualche incursione nella musica da film.

biglietti: intero euro 15, ridotto euro 12 (ragazzi fino ai 14 anni).

Sabato 13 luglio - riposo

Domenica 14 luglio - ore 21.30

CENTO DOMENICHE *

di Antonio Albanese

con Antonio Albanese, Liliana Bottone, Bebo Storti - (Italia)

Lunedì 15 luglio - ore 21.30

LA CHIMERA *

Alice Rohrwacher

con Alba Rohrwacher, Isabella Rossellini, Josh O'Connor - (Italia)

Premiato al Chicago International Film Festival, al Festival di Valladolid, al Telluride Film Festival e all’European Film Awards.

Martedì 16 luglio - ore 21.30

FOGLIE AL VENTO *

di Aki kaurismaki

con Alma Pöysti, Jussi Vatanen - (Finlandia)

Premiato al National Board ed ai Cahiers du Cinéma.

Mercoledì 17 luglio - ore 21.30

C’E’ ANCORA DOMANI *

di Paola Cortellesi

con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea - (Italia)

Giovedì 18 luglio - ore 21.30

POVERE CREATURE! *

di Yorgos Lanthimos

con Emma Stone, Mark Ruffalo - (Irlanda, Inghilterra)

prenotazione gratuita:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-povere-creature-di-yorgos-lanthimos-922726197897

Venerdì 19 luglio - ore 21

Orario anticipato

KILLERS OF THE FLOWER MOON *

di Martin Scorsese

con Leonardo Di Caprio, Robert De Niro, Lily Gladstone - (USA)

Vincitore di 1 premio Golden Globe, 1 premio SAG Awards.

Sabato 20 luglio - riposo

Domenica 21 luglio - ore 21.30

IO CAPITANO *

di Matteo Garrone

con Seydou Sarr, Moustapha Fall - (Italia)

A seguire: Incontro con il calciatore Cherif Karamoko che racconterà la sua incredibile storia.

Lunedì 22 luglio - ore 21.30

LA SALA PROFESSORI *

di Ilker Çatak

con Leonie Benesch, Leonard Stettnisch, Eva Löbau - (Germania)

Nomination al Premio Oscar 2024.

Martedì 23 e Mercoledì 24 luglio - riposo

Giovedì 25 luglio - ore 21.30

ADAGIO *

di Stefano Sollima

con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Tony Servillo - (Italia)

Vincitore di 1 David di Donatello.

DA VENERDI’ 26 LUGLIO A DOMENICA 25 AGOSTO

IL CINEMA ESTATE A PALAZZO ZUCKERMANN PROSEGUIRA’ TUTTE LE SERE!

ARENA ROMANA ESTATE 2024 a Palazzo Zuckermann

Apertura biglietteria: ore 20.45 / Ingresso: Corso Garibaldi, 33 - Padova

Biglietti ingresso alle proiezioni

* intero euro 3.50 (film europei - Cinema Revolution)

* euro 7 (film dell'anno e nuove uscite - compresa tessera di Arena Romana Promovies 2024);

euro 6 ridotto tesserati (studenti e over 65);

la tessera può essere richiesta alla cassa del cinema e viene subito rilasciata

Ingresso concerti e spettacoli

9/6 ore 17.30: euro 12 (intero), euro 10 (ridotto ragazzi fino ai 14 anni)

9/6 ore 21.15: euro 15 intero, euro 12 (ridotto ragazzi fino ai 14 anni)

19/6 ore 21.30: euro 5

27/6 ore 21.30: posto unico euro 8.50

12/7 ore 21.30: euro 15 (intero), euro 12 (ridotto)

I biglietti dei concerti sono acquistabili in prevendita online sul Circuito Vivaticket e a Padova presso Gabbia Dischi (in via Dante, 8) e Cartoleria C'era una volta in via Asolo, 9 (zona Paltana, Mandria)

Eventi ad ingresso gratuito: 11 e 12 giugno e 2 luglio.

Manifestazione realizzata con il contributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova

Per informazioni

Promovies - cinema, teatro, musica

sito www.promovies.it

email info@promovies.it

pagina Facebook www.facebook.com/promovies

https://www.eventbrite.it/o/promovies-16750164096

Dove

Teatro giardino di Palazzo Zuckermann, corso Garibaldi, 33 - Padova Ingresso Ingresso a pagamento, se non diversamente indicato nel programma.

