Ariete con “La Notte d’Estate Tour” allo Sherwood

Ariete

“La Notte d’Estate Tour”

Opening act:

Centomilacarie

Biglietti

30 euro + d.p. in prevendita

30 euro in cassa la sera dell’evento

L’acquisto della prevendita è fortemente consigliato!

Prevendite

Sherwood – bit.ly/SF24_sherwood

TicketOne – bit.ly/SF24_ticketone

TicketSms – bit.ly/SF24_ticketsms

Con il bonus cultura non si potrà acquistare il biglietto in cassa il giorno dell’evento, ma sarà possibile utilizzarlo solo acquistando la prevendita sui circuiti TicketOne e TicketSms

Le prevendite chiudono alle ore 16 del giorno dell’evento. Se non avete la prevendita, salvo diverse comunicazioni, potrete acquistare il biglietto in cassa la sera del concerto

Orari:

19 – Apertura cancelli

21 – Centomilacarie

22 – Ariete

Informazioni utili

? I bambini entrano gratuitamente fino al compimento dei 12 anni di età

? Le persone con disabilità entrano gratuitamente. Non è necessaria nessuna prenotazione, ma è sufficiente presentarsi alla cassa con una certificazione valida

Se la persona con disabilità necessita di essere accompagnata è richiesto l’acquisto di un biglietto. Lasceremo la possibilità di scegliere chi deve acquistare il titolo d’ingresso

All’interno dell’area è presente una pedana rialzata (non prenotabile e fino ad esaurimento posti) dalla quale è possibile assistere allo spettacolo in totale sicurezza

? Al termine del concerto ingresso 1 può bastare

Raggiungi il festival in modo sostenibile con:

La bicicletta (vai alla mappa )

) I monopattini elettrici Dott

I bus navetta gratuiti in partenza dalla Stazione FF.SS.

in partenza dalla Stazione FF.SS. Gli autobus di linea 11, 13 e 21

11, 13 e 21 Il carpool gratuito di Sounder

Maggiori info cliccando qui

Aiuta Sherwood Festival a diventare “climate positive” entro il 2030

Adotta un albero sul sito di WOWnature

Maggiori info sulla campagna Sherwood Changes For Climate Justice

Ariete – “La Notte d’Estate Tour”

Dopo aver incantato i palazzetti in tutta Italia, Ariete ha annunciato che tornerà live quest’estate con “La Notte D’Estate”.

Con “La Notte D’Estate”, Ariete è pronta ad incontrare, ancora una volta, il suo pubblico per donarsi e portare la sua musica tra la gente: canzone dopo canzone, la cantautrice sa creare una dimensione live intima e profonda, in cui le persone condividono le proprie emozioni e accolgono quelle di Ariete, rispecchiandosi nelle storie raccontate nei suoi testi.

Senza filtri e profonda come la notte, “La Notte D’Estate” per Ariete sarà un nuovo capitolo live in cui portare il suo repertorio più amato, come ad esempio “L’Ultima Notte” (triplo disco di platino), “Pillole” (disco di platino) e “18 anni”, oltre ai nuovi brani contenuti ne “La Notte” (Bomba Dischi), contribuendo a creare un concerto che mostra tutte le sfaccettature dell’artista matura che è oggi.

Centomilacarie

Nessun ordine e nessuna disciplina ma tutto incredibilmente reale. Un putto in preda agli incubi. centomilacarie è Simone, nasce in provincia di Varese nel 2004. Le sue canzoni sono un accecante salto nel vuoto. Inizia a suonare a 5 anni il violino per poi avvicinarsi alla chitarra e al pianoforte senza riuscire mai a leggere pentagrammi e spartiti perché affetto da disgrafia. La colonna sonora di Final Fantasy, Xxxtentacion e Michael Jackson sono stati i suoi più grandi riferimenti musicali.

Nel 2022 viene annunciato in line-up del MI AMI Festival, la più prestigiosa rassegna dedicata alla musica indipendente dove farà il suo debutto live. Qui suona per la prima volta live “Il sorriso di mia madre”, dal cui testo poi nascerà “Non mi riconosco ≠”, canzone che rappresenta il primo singolo del disco del 2024 del producer Mace, cantata da Centomilacarie assieme a Salmo.

Centomilacarie è stato eletto CBCR 2024 dalla redazione di Rockit e ha suonato live alla Notte dei CBCR a Milano il 13/1/24.

