Al Teatro Quirino De Giorgio lo spettacolo "Arle-chino, traduttore-traditore di due padroni" il 26 febbraio 2023. Con Shi Yang Shi, di Cristina Pezzoli e Shi Yang Shi, regia Cristina Pezzoli, riallestimento Andrea Lisco, scene e costumi Rosanna Monti, clown coach Rosa Masciopinto.

"Arle-Chino" racconta la storia di Yang. Yang è nato a Jinan, nel Nord della Cina, nel 1979. A 11 anni è arrivato in Italia insieme alla madre: è stato lavapiatti, venditore ambulante di erbe e unguenti cinesi sulle spiagge, studente bocconiano, traduttore simultaneo per ministri, imprenditori e registi internazionali di cinema; attore di teatro, tv e cinema, e recentemente, inviato speciale de “Le Iene”. Come molti ragazzi di seconda generazione conosce poco sia la storia della sua ‘vecchia patria’ che della nuova; è obbligato a trovare nuovi equilibri e sintesi tra la cultura del luogo in cui è nato e quella di dove è cresciuto. Sono cinese perché sono nato in Cina o italiano perché sono cresciuto in Italia? "Arle-chino" è il primo spettacolo prodotto in Italia con un protagonista di origine cinese.

