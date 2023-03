Arlecchino muto per spavento, lo spettacolo al Verdi di Padova

A Padova uno dei canovacci più famosi della Commedia dell'Arte in cui gioco, amore e dramma si mescolano tra le smorfie delle maschere.

Dettagli

Uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi dei primi del ‘700, qui riproposto per la prima volta in epoca moderna, Il muto per spavento rappresenta un grande omaggio alla Commedia dell’Arte e all’abilità tutta italiana del fare di necessità virtù.

1716. Dopo circa quindici anni di esilio forzato i Comici Italiani tornano finalmente ad essere protagonisti del teatro parigino e lo fanno con una compagnia di tutto rispetto. Luigi Riccoboni in arte Lelio, capocomico della troupe, si circonda dei migliori interpreti dello stivale tra cui, per la prima volta in Francia, l’Arlecchino vicentino Tommaso Visentini (nomen omen), pronto a sostituire lo scomparso e amato Evaristo Gherardi. Ma il Visentini non parlava la lingua francese, deficit imperdonabile per il pubblico della capitale. Ed è qui che emerge il genio di Riccoboni nell’inventare un originale canovaccio dove il servo bergamasco diviene muto...per spavento!

StivalaccioTeatro decide di portare in scena nove attori su di un canovaccio inedito, poggiandosi sull’arte attorale e quindi sugli strumenti propri del commediante dell’arte: la recitazione, il canto, la danza, il combattimento scenico, i lazzi e l’improvvisazione. Scegliere Arlecchino oggi significa, per la compagnia vicentina che ha fatto del teatro popolare la propria bandiera, ritrovare il pubblico dopo un periodo di forzato distacco, di terribile crisi umana e sociale. Un po’ ripercorrendo le orme di quel tanto amato spettacolo in maschera con il quale il maestro Strehler decise di inaugurare il proprio teatro, in quell’Italia da ricostruire del 1947. Uno spettacolo dove gioco, invenzione, amore, paura e dramma si mescolano tra le smorfie inamovibili delle maschere. Dove gli intrecci si ingarbugliano sull’equivoco e lentamente si dipanano tra le dita dei personaggi. Ma se queste esili trame, se questo mondo surreale e fantastico, eco lontano di uno splendore teatrale italiano, eclettico equilibrismo sul filo della storia e della tradizione, se queste eteree figure ci permetteranno di abbandonarci ad una gioia senza peso e senza tempo, forse in quel preciso istante ritroveremo un briciolo di poesia.

La trama è quella “classica” della Commedia dell’Arte, con un amore contrastato e i lazzi e le improvvisazioni lasciate ai personaggi e alle maschere che portano in scena. Qui il giovane Lelio, lasciata Venezia e giunto a Milano, pretende sia fatta giustizia. Nella sua patria si è follemente innamorato di Flamminia, figlia di Pantalone De’ Bisognosi, ampiamente ricambiato. Ma il padre della giovane l’ha già promessa in sposa a Mario, figlio di Stramonia Lanternani, mercantessa di stoffe, anche se il timido Mario ama Silvia, giovane risoluta e determinata. Ecco il motivo della venuta di Lelio a Milano: ricondurre alla ragione Mario e la madre Stramonia o, alla peggio, sfidare il giovane a duello. La notizia avrebbe dovuto rimanere nascosta, ma Arlecchino, servitore di Lelio, appena giunto in città la diffonde ad ogni anima viva incontrata. Per ridurlo al silenzio il suo padrone gli gioca un tranello: finge che un demonio sia imprigionato nel proprio anello e, se Arlecchino parlerà, il demonio glielo rivelerà ed il servitore sarà decapitato. Arlecchino decide dunque di chiudersi in un religioso silenzio, diventando muto… per spavento!

Nonostante sia stato privato della parola, Arlecchino riesce ad innamorarsi della servetta di Pantalone, Violetta, a fare baruffa con Trappola, anche lui innamorato della giovinetta e a combinare un sacco di guai, il tutto mentre le due coppie di innamorati cercano una giusta risoluzione ai loro intrighi, ostacolati da Pantalone e da Stramonia.

Questo Arlecchino, sicuramente originale per la scelta del canovaccio inedito e per la volontà di riportare alla ribalta dopo almeno 20 anni di silenzio la Commedia dell’Arte con il suo “repertorio” di strumenti del mestiere come la recitazione, il canto, la danza, il combattimento scenico, i lazzi e l’improvvisazione, testimonia la scelta di voler fare un “teatro d’arte per tutti”, come la vera e profonda vocazione di Stivalaccio Teatro.

Un teatro popolare, ma ricco di spunti, in cui la tradizione della Commedia dell’Arte viene smontata e rimontata con gli strumenti di interpretazione e di lettura del XXI secolo, uno spettacolo in cui gioco, invenzione, amore, paura e dramma si mescolano, celati dalle smorfie inamovibili delle maschere e dall’abilità degli interpreti. Un canovaccio moderno, per utilizzare le parole di Eugenio Allegri, a cui è dedicato questo debutto, che va “alla ricerca della propria origine, della propria storia, del proprio presente per ritrovare la ‘memoria attiva’ di un discorso sul teatro e, attraverso il teatro, di un discorso sulla società”. Una trama in cui gli intrecci si ingarbugliano sugli equivoci, ma lentamente si dipanano tra le gesta dei personaggi. E se queste esili vicende, ambientate in un mondo surreale e fantastico, echi dello splendore teatrale italiano di tempi lontani riescono ancora a strappare un sorriso, forse in quel preciso istante potrà rinascere la poesia del teatro, per troppo tempo silenziata e muta.

Crediti

Ispirato al canovaccio Arlequin muet par crainte di Luigi Riccoboni

Soggetto originale e regia Marco Zoppello

Scenografia Alberto Nonnato

Costumi Licia Lucchese

Disegno luci Matteo Pozzobon, Paolo Pollo Rodighiero

Maschere Stefano Perocco di Meduna

Duelli Massimiliano Cutrera

Consulenza musicale Ilaria Fantin

Trucco e parrucco Carolina Cubria

Assistente alla regia Francesca Botti

Assistente mascheraia Tullia Dalle Carbonare

Costumi realizzati da Francesca Parisi, Sonia Marianni, Caterina Volpato con particolare attenzione al riutilizzo di stoffe e materiali a basso impatto ambientale

Scene realizzate nella bottega di Stivalaccio Teatro da Roberto Maria Macchi, Matteo Pozzobon

Direttore di scena Roberto Maria Macchi

Foto e video Serena Pea

Progetto grafico Massimo Penzo - Renovatio Design

Responsabile di produzione e distribuzione Federico Corona

Amministrazione Ludovica De Luca

Organizzazione Andrea Contarin

Stivalaccio Teatro, TSV - Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile di Verona Produzione

Con il sostegno di Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, Fondazione Teatro Civico di Schio

Si ringraziano Francesca, Bruna e Tamara

Con con Sara Allevi, Marie Coutance, Matteo Cremon, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota, Pierdomenico Simone, Maria Luisa Zaltron, Marco Zoppello

Personaggi e interpreti

Violetta

Sara Allevi

Flamminia

Marie Coutance

Lelio

Matteo Cremon

Stramonia Lanternani

Anna De Franceschi

Mario Lanternani

Michele Mori

Pantalone de' Bisognosi, Bargello

Stefano Rota

Trappola

Pierdomenico Simone

Silvia Maria

Luisa Zaltron

Arlecchino

Marco Zoppello

Biglietti

Da 5 a 35 euro

Durata

2h 30’ con intervallo

Date

Dove

Via dei Livello 32 - 35139 Padova

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/610_815_arlecchino_muto_per_spavento

Foto articolo da comunicato stampa