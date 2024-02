Armonia negli ambienti che viviamo: il potere del colore

Venerdì 23 Febbraio alle 21.15: «Vivi un'esperienza unica di esplorazione sensoriale e benessere, dedicata all'armonia negli ambienti che ci circondano. In questo evento straordinario, scopriremo il potere trasformativo del colore, guidati da Isabella Giacometti, Wellbeing Architect. Inizieremo con una sessione di rilassamento, un momento dedicato al distacco dalle tensioni quotidiane. Sotto la guida di Laura esperta in tecnica di rilassamento, permetteremo alle vostre menti di aprirsi e ai vostri corpi di liberarsi dallo stress. Esploreremo il modo in cui i colori influenzano il nostro stato d'animo, la produttività e la creatività. Condivideremo segreti e suggestioni sulle combinazioni cromatiche che possono trasformare gli ambienti in spazi armoniosi e rilassanti. Scopriremo come il giusto uso del colore può migliorare il nostro benessere emotivo. Durante la serata avremo l'opportunità di immergerci in una pratica esperienziale attraverso una serie di esercizi che ci condurranno alla scoperta e all'applicazione dei temi della serata. Da portare la planimetria della propria casa (opzionale). Per concludere, ci immergeremo in un rituale di chiusura con una deliziosa tisana. Sarà il momento perfetto per riflettere sull'esperienza e assaporare una miscela di erbe selezionate per favorire la calma e il relax. Unisciti a noi per un'immersione nel mondo dell'armonia, del colore e del benessere. Lasciatevi ispirare a trasformare i vostri spazi in luoghi che riflettono la vostra pace interiore e promuovono la felicità quotidiana».

Evento organizzato da Arte in Movimento, Atelier di Giulia Events e Isabella Giacometti WA. Il contributo è pari a 10 euro e comprende:

rilassamento iniziale

esperienza con WellBeing Architect Isabella Giacometti

tisana finale

Info e prenotazioni: 3290772162