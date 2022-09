Armonia di tastiere, il concerto al Teatro Don Bosco

L’Associazione Musicale Maluma Takete, con il contributo del Comune di Padova, Consulta 3B, propone per domenica 25 settembre alle ore 17 nel teatro Don Bosco in via San Camillo de Lellis, 4 il primo concerto nell'ambito del progetto dal titolo "Armonia di tastiere".

L'iniziativa é stata ideata per condurre l’ascoltatore alla scoperta delle varie possibilità timbriche di diversi tipi di tastiere. Tutti sappiamo che Padova ha dato i natali all’inventore del pianoforte, Bartolomeo Cristofori, ma non tutti sanno che tra il Settecento e l’Ottocento esisteva una tale varietà di strumenti a tastiera quali il clavicembalo, il clavicordo, il fortepiano, l’arpicordo, la spinetta, che possedevano delle qualità espressive non inferiori a quelle del pianoforte, ma che pian piano si sono estinti, come ad opera di una selezione naturale. Il progetto mira quindi a diffondere tra il pubblico generale la conoscenza di questi aspetti meno noti della storia degli strumenti musicali a tastiera.

Un'occasione speciale é rappresentata dal concerto di domenica 25 settembre 2022 alle ore 17 nel quale si esibiranno i pianisti Michele Bolla e Maria Tea Lusso con un programma dal titolo "Il pianoforte storico tra Biedermeier e Romanticismo" eseguito su un fortepiano viennese originale Johann Paridon del 1835.

Il Duo Lusso - Bolla è nato nel 2001 in occasione di una serie di recital a Sydney accolti con notevole successo di pubblico e di critica e trasmessi da due emittenti radio australiane. Da allora il duo si è esibito, sia a 4 mani che a 2 pianoforti, in sale prestigiose e in importanti occasioni tra cui la Manifestazione Internazionale per il centenario della nascita di Messiaen, il progetto “RussiAmerica” (musiche di Stravinsky e Bernstein) con il percussionista Dimitri Fiorin del Teatro La Fenice di Venezia, la Dante Symphony di Liszt con il “Venice Chorus”, la Petite Messe Solennelle di Rossini con l’Insieme vocale “Città di Conegliano”, il “Bibiena Art Festival” a Piacenza, I “Concerti di Campagna” a Montecompatri (Roma), “Wunderkammer Hausmusik” a Trieste, Festival “Il Suono Svelato” ad Asiago, “Musei in Musica” a Cagliari, i Concerti per due e tre fortepiani e orchestra di Mozart con l’orchestra “Oficina Musicum” (con strumenti originali).

Dal 2014 il duo si dedica alla prassi esecutiva sui pianoforti storici e per questo è stato ed è in contatto con alcuni tra i maggiori specialisti del settore tra cui Emilia Fadini e Malcolm Bilson.

Nel 2019 è uscito per la casa discografica Limen il CD+Video “Variations” per fortepiano a 4 mani che ha già ricevuto recensioni molto positive.

I prossimi appuntamenti

Il progetto proseguirà domenica 23 ottobre 2022 alle ore 17 al Teatro Don Bosco con il concerto per pianoforte a 4 mani tenuto dai pianisti Pietro Giorgini e Sena Fini, domenica 6 novembre 2022 alle ore 21 con il concerto per organo e pianoforte tenuto da Alessandro e Maddalena Murari nella Chiesa di San Prosdocimo in occasione della Festa di San Prosdocimo, domenica 27 novembre 2022 al Teatro Don Bosco con il concerto per pianoforte a 4 mani tenuto dai pianisti Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio e si concluderà domenica 4 dicembre 2022alle ore 17 sempre al Teatro Don Bosco con un concerto per pianoforte a 4 mani tenuto da Daniele Barbato e Maddalena Murari nel quale il bicentenario della morte dello scrittore E.T.A. Hoffmann (1776-1822) uno dei maggiori narratori dell’Ottocento, ammirato e imitato da Poe, Baudelaire, Hugo, Maupassant, Dostoevskij, ispiratore di balletti e opere liriche da Cajkovskij a Offenbach, sarà festeggiato con l'esecuzione dello Schiacchianoci di Cajkovskij nella versione per pianoforte a quattro mani.

Ingresso libero

e-mail: ass.malumatakete@gmail.com - cell: 347/4749682

Info web

https://www.facebook.com/events/1121163188780275