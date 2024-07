“Armonie venete” con gli archi fra occidente e oriente a villa Contarini

La monumentalità unica di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Padova) - gioiello architettonica simbolo di eleganza e arte che nel corpo centrale dichiara la paternità del genio palladiano - è la dimora esclusiva dei concerti cameristici che chiudono “in crescendo” il cartellone primavera/estate di “Armonie Venete”: progetto a sostegno dei giovani artisti del territorio, studenti e diplomati dei Conservatori e delle Accademie di Belle Arti del Veneto, promosso in collaborazione con gli Istituti AFAM regionali, l’Associazione “Paolina Paulon” di Vicenza, il Distretto Rotary 2060 e altri enti e realtà territoriali, con la direzione artistica della pianista e didatta Cecilia Franchini.

All’interno del sontuoso edificio, lo scenario senza eguali che fa da sfondo e da palco a quest’ultima tranche di performance del “tour diffuso” previsto dalla rassegna è quello della Galleria delle Conchiglie (chiamata così perché il soffitto e le pareti sono adornate di vere conchiglie): qui, domenica 7 luglio, alle ore 17, avrà luogo il concerto dal titolo “Melodie Est-Ovest. Dalla steppa asiatica alla pianura padana”.

L’appuntamento musicale nasce sulla scia della cooperazione fra il Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia e la Kazakh National University of Arts, avviata nel 2016 attraverso il piano interistituzionale “Waiting for Expo” e continuata con il concorso musicale “Suoni di Venezia”, bandito dall’Istituto musicale della città lagunare, di cui è attualmente in corso (fino all’11 luglio) la seconda edizione. È in tale contesto che il “kobyz”, antichissimo violino asiatico, e la scuola di tradizione veneziana e italiana hanno alimentato il loro dialogo in un affascinante nonché sorprendente scambio di suoni, culture e tecniche strumentali. Una combinazione, quasi un’alchimia sonora, che proseguirà dunque a Villa Contarini chiamando sulla scena la famosa Aiman Mussakhajayeva (Rettrice dell’Università delle Arti del Kazakistan), violino, e Eldar Saparayev, violoncello, insieme i massimi esponenti della scuola d’archi kazaka di tradizione russa, Giacomo Rizzato, secondo violino, “alumno” del Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova, Cesar A. Bracho Bracho, viola, talento venezuelano emerso grazia a “El Sistema” (il modello di educazione musicale pubblica con accesso gratuito per i bambini di tutti i ceti sociali promosso da José Antonio Abreu), Batyrzhan Smakov, unico cantante controtenore del Kazakistan, e Cecilia Franchini, pianoforte, affermata musicista e docente al “Benedetto Marcello”. Verranno proposte musiche di: Shamshy Kaldayakov (1930-1992) , Antonio Vivaldi (1678-1741), Antonín Dvo?ák (1841-1904).

Il carteollone a Piazzola sul Brenta si concluderà domenica 14 luglio con “I quartetti di Mozart”. Ingresso libero.

Il progetto “Armonie Venete”, con la direzione artistica di Cecilia Franchini, pianista e docente di Musica da Camera al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, si avvale del supporto logistico e organizzativo di un giovane team di musicisti e artisti, in collaborazione con Paolina Paulon APS, il Rotary Club (Distretto Rotary 2060, con i club di Abano Montegrotto, Venezia Castellana, Padova Est, Camposampiero, Riviera del Brenta) e il Rotaract. Con il patrociniodel Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia. Sponsor: Azienda Brazzale, Stefano Boldrin di Mediolanum, Evotek, MGM, Zanta Pianoforti, Fioreria Ettore, Cantine Gregoletto.

Info e prenotazioni: eventi@armonievenete.org

https://armonievenete.org/