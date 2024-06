“Armonie venete” porta il duo Zarebski a villa Contarini di Piazzola

Sbarca a Piazzola sul Brenta (Padova) nella monumentalità senza eguali di Villa Contarini - opera architettonica simbolo di eleganza e arte che sembra custodisca “segretamente” anche il tocco stilistico del genio palladiano - il trittico finale di appuntamenti della stagione concertistica primavera/estate di “Armonie Venete”, service a sostegno di studenti, neodiplomati dei Conservatori del Veneto e giovani artisti, promosso dal Distretto Rotary 2060 in collaborazione con l’Associazione “Paolina Paulon”. Un contesto esclusivo che conferma la volontà del progetto di ambientare in siti di importanza storica e paesaggistica della regione selezionate proposte musicali all’insegna della varietà di generi, sonorità e repertori accomunate dalla qualità della scelta degli interpreti e dell’esecuzione.

Il “tour diffuso”, altro marchio di fabbrica del cartellone, trova quindi “casa” per l’ultima tranche tutta cameristica nella sontuosa e più che unica cornice della Galleria delle Conchiglie (chiamata così perché il soffitto e le pareti sono adornate di vere conchiglie) di Villa Contarini - Camerini: qui, domenica 16 giugno, alle ore 17, il primo concerto in programma avrà titolo “In Polonia a 4 mani” e, dopo l’apertura con le trascrizioni dai preludi corali di Bach/Kurtag affidata ai giovani Elida Fetahovic e Alessandro Del Gobbo, studenti del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, vedrà il Duo Zarebski (formato da Piotr Ró?a?ski e Grzegorz Mania, già diplomati eccellenti dell’Accademia di Musica di Cracovia, vincitori di prestigiosi premi internazionali e con carriere contrassegnate da importanti progetti discografici ed editoriali) impegnato in un programma di raro ascolto per il nostro pubblico, interamente dedicato alla musica polacca a 4 mani, impreziosito da una “première”. Verranno proposte musiche di: Juliusz Zar?bski, Anna Roc?awska-Musia?czyk, Ignacy Friedman, Hanna Kulenty, Aleksander Tansman, Marek ?ebrowski, Joanna Bruzdowicz, Katarzyna Kwiecie?-D?ugosz, Juliusz Karcz, Maurycy Moszkowski.

Il carteollone a Villa Contarini continuerà poi il mese prossimo con: “Melodie Est-Ovest - Dalla steppa asiatica alla pianura padana”, 7 luglio, e “I quartetti di Mozart”, 14 luglio.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero.

Il progetto “Armonie Venete”, con la direzione artistica di Cecilia Franchini, pianista e docente di Musica da Camera al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, si avvale del supporto logistico e organizzativo di un giovane team di musicisti e artisti, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Paolina Paulon”, il Rotary Club (Distretto Rotary 2060, con i club di Abano Montegrotto, Venezia Castellana, Padova Est, Camposampiero, Riviera del Brenta) e il Rotaract. Con il patrocinio del Conservatori o “Benedetto Marcello” di Venezia. Sponsor: Azienda Brazzale, Stefano Boldrin di Mediolanum, Evotek, MGM, Zanta Pianoforti, Fioreria Ettore, Cantine Gregoletto.

Info e prenotazioni: eventi@armonievenete.org

https://armonievenete.org/