"Armonie venete" con il concerto "Il giro del mondo in 80 minuti" a villa Draghi

La musica di "Armonie Venete" - progetto a sostegno di studenti, neodiplomati dei Conservatori del Veneto e giovani artisti locali - torna a colorare il fine settimana con un nuovo programma a tema e una proposta di alta qualità in un contesto di pregio storico artistico e ambientale regionale. L'itinerario «diffuso" fa tappa nella suggestiva cornice di Villa Draghi a Montegrotto Terme, location ideale per il viaggio musicale proposto dal Perpetuo Saxophone Quartet, domenica 9 giugno, alle ore 18.

Quattro funambolici saxofonisti, con un concerto open-air sulla terrazza della Villa, col "Giro del mondo in 80 minuti" accompagneranno un percorso che nasce nel 1700 dal veneziano A. Vivaldi, incalza col brio virtuoso del pesarese G. Rossini e sfocia nei ritmi accattivanti della Suite Hellenique dello spagnolo P. Iturralde che, a sua volta, si contende la scena con la famosissima habanera della Carmen di G. Bizet. Ma il tour musicale non si ferma qui e prosegue con le melodie balcaniche di "Sarajevo" e il fascino delle armonie etiopi di “Adis Abeba” di G. Lago, portandoci fino all'odierna musica da film del famoso compositore inglese M. Nyman. Un viaggio affascinante che in pochi minuti copre più di tre secoli di storia musicale e spazia fra diversi continenti e matrici culturali.

Il concerto è frutto della collaborazione fra il Comune di Montegrotto Terme, l'Associazione Villa Draghi e il Rotary Club Abano Montegrotto, padrino del Service distrettuale Armonie Venete, che vede coinvolti vari interlocutori, fra cui l'Associazione Culturale "Paolina Paulon" e alcune aziende del territorio.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il progetto "Armonie Venete", con la direzione artistica di Cecilia Franchini, pianista e docente di Musica da Camera al Conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia, si avvale del supporto logistico e organizzativo di un giovane team di musicisti e artisti, in collaborazione con l'Associazione Culturale "Paolina Paulon", il Rotary Club (Distretto Rotary 2060, con i club di Abano Montegrotto, Venezia Castellana, Padova Est, Camposampiero, Riviera del Brenta) e il Rotaract. Con il patrocinio del Conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia. Sponsor: Azienda Brazzale, Stefano Boldrin di Mediolanum, Evotek, MGM, Zanta Pianoforti, Fioreria Ettore, Cantine Gregoletto.

Info web

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2649&area=F

Foto articolo da comunicato stampa