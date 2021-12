Arquà Petrarca e la magia del Natale. Alla scoperta del…brodo di giuggiole

Domenica 19 dicembre 2021 una mattinata per tuffarci in un meraviglioso borgo medioevale vestito a tema Natale: Arquà Petrarrca (PD)! Il suo nome sembra derivi da “Arquata montium” che significa “chiostra dei monti”, ma deve la sua notorietà alla fama eterna di Francesco Petrarca, il poeta che vi passò gli ultimi anni della sua vita. Passeggeremo in questo incantevole borgo che mantiene la sua antica struttura, respirando magia e bellezza in tutti i suoi scorci.

Il nostro tour terminerà da Laura all’ “Enoteca da Loris”, un grazioso negozio storico del borgo che racchiude al suo interno la tipicità straordinaria dei prodotti delle aziende di Arquà: ci farà assaggiare il famoso liquore “Brodo di giuggiole” e l’amaro “Estregone” dell’azienda agricola Scarpon di Arquà Petrarca.

Dettaglio tour:

Ore 9.45: registrazione e punto di ritrovo presso il PARCHEGGIO BORGO PARTE BASSA (a pagamento), Via Fontana 3, Arquà Petrarca

Ore 9.50-11.30: visita guidata per il centro storico di Arquà Petrarca

Ore 11.30-12: conclusione al negozio/enoteca con una veloce degustazione dei due liquori.

Presso l’enoteca a fine tour, per chi ne avesse il piacere, sarà possibile acquistare gustosi prodotti tipici a Km zero per originali idee regalo!

Cosa serve:

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

La tua bottiglietta d’acqua (se vuoi)

Costo

Costo adulti: 15 euro cad.

Bambini dai 4 ai 14 anni: 8 euro cad.

Il prezzo comprende:

Guida per tutto il percorso del tour

Piccola degustazione in enoteca del Brodo di Giuggiole e dello Sfregone.

Organizzazione tecnica

Il prezzo non comprende

Tutto ciò non specificato alla voce “il prezzo comprende” (non è incluso nel prezzo la visita all’interno della casa di Arquà; l’intero tour sarà all’esterno per le vie del borgo)

Nota bene:

L’intero evento si svolge all’esterno (non necessario gp)

L’evento si farà con un numero minimo di partecipanti.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

Si raccomanda la puntualità.

Evento a numero a chiuso

È obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Durante tutta l'attività, degustazione inclusa, si rispetteranno le norme anti-Covid.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - Cliccando qui: https://forms.gle/6ha4hJYyZdPiGmGY7.

Per ulteriori info, puoi mandare un messaggio whatsApp qui: https://wa.me/393454041017.

Importante: non sono valide le prenotazioni senza una nostra conferma scritta: https://www.incollitour.it/arqua-dicembre-2021/.