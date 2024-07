Sherpa Vertiginous Fun all'Ipercity dove i bambini potranno arrampicarsi fino a 10 metri

Dal 9 al 31 luglio a Padova si potrà vivere il brivido dell’altezza: il Centro Commerciale Ipercity ospiterà infatti una vertiginosa struttura verticale grazie alla quale i bambini potranno arrampicarsi, in totale sicurezza, fino a 10 metri.

Sherpa Vertiginous Fun è un evento gratuito per bambini dai 6 anni in su, nel quale si potrà provare la divertente emozione di indossare un imbrago da arrampicata e salire su un’altissima scalinata.

La struttura è progettata e costruita non solo per garantire totale sicurezza, salendo in progressione senza paura e potendo tornare al suolo facilmente in ogni momento, ma anche per divertirsi, andando passo dopo passo sempre più su.

Il nome dell’evento è ispirato agli sherpa, una popolazione del Nepal nota in tutto il mondo perché così vengono chiamati anche i portatori e le guide che da sempre salgono sulle vette dell’Himalaya e accompagnano gli alpinisti. La struttura, che sarà nella piazza centrale di Ipercity, è anche un omaggio a quelle persone che hanno fatto della salita verso le vette più alte del mondo il proprio stile di vita e che hanno scritto la storia dell’alpinismo.

I bambini che decideranno di arrampicarsi potranno affrontare giocosamente questa piccola sfida e, una volta arrivati in cima, anche decidere di saltare verso il basso, trattenuti da un moschettone e da un apposito argano a motore che rallenterà la discesa: un balzo da veri alpinisti.

E se i genitori volessero partecipare alla sfida insieme ai loro bimbi, potranno cimentarsi anche loro nella scalata dello Sherpa.

Per tutti ci saranno in regalo degli orsetti gommosi e una fascia scaldacollo in microfibra, grazie alla collaborazione con il punto vendita Sportler.

L’evento, completamente gratuito, si terrà nella piazza centrale di Ipercity ogni giorno dal 9 al 31 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e il sabato e domenica dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00.

Per maggiori informazioni www.ipercity.it