“Arrosticini VS Bombette” al Castello di San Martino della Vaneza a Cervarese Santa Croce

Continuano gli appuntamenti tra gusto e divertimento nei magici spazi del Castello di San Martino della Vaneza a Cervarese Santa Croce (Padova): la settimana del 14-15-16-17 luglio 2022 in scena nel verde la 30° edizione di "Arrosticini VS Bombette Festival", il format enogastronomico itinerante che negli ultimi anni ha conquistato piazze, parchi e location di tutta Italia!

Il festival andrà in scena Giovedì 14 e venerdì 15 dalle 18, mentre sabato 16 e domenica 17 la festa inizierà già dalle 11 (con orario continuato a pranzo e cena). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti; consigliamo comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo.

Nell’arco della giornata il pubblico potrà gustare tante specialità enogastronomiche, inclusi i tradizionali arrosticini abruzzesi e le bombette pugliesi, cotti su 40 metri lineari di griglie. Il pubblico potrà anche accompagnare il cibo con birre selezionate e drink, grazie al servizio bar e ristorazione (con possibilità di asporto e take away, disponibile fino alle ore 20 tutti e quattro i giorni e il weekend già dalle ore 11), oppure discutere nell’area relax con tavoli.

Secondo la nostra filosofia gusto e divertimento sono simboli della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all'aggregazione e alla socialità. Entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti.

Ci troviamo presso il Castello di San Martino della Vaneza (Cervarese Santa Croce, Padova). Di seguito il link a Google Maps con le indicazioni: https://goo.gl/maps/F641K8hwvWTxhzbK7.

Disponibile ampio parcheggio, gratuito ma non custodito, presso il campo nelle immediate vicinanze dell'evento. Per ulteriori informazioni contattare il +39 346 5308662 oppure lo 0362 1827760, o inviare una mail a info@viaaudio.it .

Arrosticini Vs Bombette Festival è un evento organizzato da Italia on The Road - Cibo Da Strada & Via Audio in collaborazione con Parco della Musica.

