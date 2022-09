Arrosticini & IPA vs APA - Beer Festival al parco della Musica

Si concludono gli appuntamenti enogastronomici estivi nel magnifico verde del Parco della Musica di Padova: da mercoledì 21 a lunedì 26 settembre 2022 in scena la nuova edizione di Arrosticini & IPAvsAPA Beer Festival, per una settimana di gusto e divertimento da non perdere!

L’evento

La festa inizierà mercoledì 21 settembre alle ore 18, mentre tutti gli altri giorni già dalle ore 11 (attivi a pranzo e cena con orario continuati). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti. Consigliamo comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo!

Durante la giornata il pubblico potrà bere birre IPA e APA, gustare i tipici arrosticini abruzzesi e altre specialità enogastronomiche grazie al servizio di bar e ristorazione (con possibilità di servizio d’asporto e take away), godersi gli spettacoli serali di musica live e dj set, oppure rilassarsi nell’area relax con tavoli.

Secondo la nostra filosofia gusto e divertimento sono simboli della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all'aggregazione e alla socialità. Entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti.

Location

Potete trovarci al Parco della Musica a Padova, all'interno del Parco Europa, in Via Venezia. Di seguito il link a Google Maps con le indicazioni: https://bit.ly/2Wqsch6.

Info

Per ulteriori informazioni contattare il +39 346 5308662 oppure lo 0362 1827760, o inviare una mail a info@viaaudio.it.

“Arrosticini & IPAvsAPA Beer Festival” è un evento organizzato da Italia on The Road – Cibo Da strada e Via Audio (https://www.viaaudio.it/street-food/).

Info web

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/613600303606422

