Art & Ciocc, il tour dei cioccolatieri a Montagnana

Arriva per la prima volta a Montagnana, Art & Ciocc® Il Tour dei Cioccolatieri, la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale.

Dal pomeriggio di venerdì 9 a domenica 11 dicembre gli stand dei cioccolatieri proporranno ogni varietà di cioccolato oltre che particolari prodotti di pasticceria. Si potranno trovare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi soggetti in cioccolato, opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato.

Tartufi, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, cioccolato senza glutine, cioccolato crudo, tartufi, "spezzati" di infiniti gusti, pasta di mandorle, sfogliatelle napoletane, crepes con creme spalmabili e chi più ne ha più ne metta!!!

I cioccolatieri presenti a Montagnana, provengono da varie regioni e così, dal Veneto alla Sicilia, passando per Umbria e Calabria sarà possibile fare un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia del cioccolato.

«Si chiude nel bellissimo borgo di Montagnana la prima parte del tour ART & CIOCC – spiega l’organizzatore Roberto Donolato – che ci ha visti in sei città diverse dalla metà di ottobre ad oggi con ottimi risultati in termini di partecipazione sia di pubblico locale che di turisti arrivati apposta per visitare gli stand». Sarà sicuramente così anche a Montagnana dove per l’occasione verrà allestito il laboratorio didattico Ciokoschool all’interno del quale si avvicenderanno il Maestro cioccolatiere Fausto Ercolani di Perugia, il Maestro Pasticcere Luca Passatutto della “Pasticceria Favalli” e la Lady Chef Aurora Alexe di “Le Delizie di Aurora” entrambi di Montagnana.

Prezioso, inoltre, sarà l’aiuto dei ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore Jacopo da Montagnana che saranno di supporto al laboratorio.

Art & Ciocc® Il Tour dei Cioccolatieri è anche un’occasione per vivere la città ed offrire a cittadini e turisti un evento di qualità; non è solo un’esperienza per il palato, è una festa per tutti!!

Tra le simpatiche novità del tour il totem #faccedaciocc, per scattare foto e selfie da condividere sui social.

Inaugurazione ufficiale della manifestazione

sabato 10 dicembre alle ore 11

Art & Ciocc® Il Tour dei Cioccolatieri è organizzata da Mark. Co. & Co. Srl e Comune di Montagnana, con il contributo della Camera di Commercio di Padova, in collaborazione con Confcommercio e Confartigianato Padova e Istituto d’Istruzione Superiore Jacopo da Montagnana

Programma

Gli orari di apertura degli stand dei cioccolatieri in Piazza Vittorio Emanuele II:

Venerdì 9 dicembre dalle 16 alle 21

Sabato 10 dicembre dalle 9 alle 22

Domenica 11 dicembre dalle 9 alle 20

Showcooking a cura del Maestro Pasticcere Luca Passatutto della “Pasticceria Favalli”

Idee natalizie di cioccolato per decoro, mendiants ed altre golosità

Domenica 11 dicembre alle 10.30

Showcooking a cura della Lady Chef Aurora Alexe di “Le Delizie di Aurora”

“Il temperaggio del Cioccolato”: dimostrazione del processo tecnico

Domenica 11 dicembre alle 16

Showcooking a cura del Maestro Pasticcere Luca Passatutto della “Pasticceria Favalli”

Idee natalizie di cioccolato per decoro, mendiants ed altre golosità

Il laboratorio didattico Ciokoschool a cura del Maestro Cioccolatiere Fausto Ercolani:

venerdì dalle 16 alle 19

sabato dalle 10 alle 11 e dalle 14 alle 19

domenica dalle 14 alle 16 e dalle 17 alle 18

il programma potrà variare a seconda del pubblico presente:

“Dalle fave di cacao al cioccolato”:

dimostrazione del processo tecnico-produttivo del cioccolato a partire dalle fave fermentate

dimostrazione del processo tecnico-produttivo del cioccolato a partire dalle fave fermentate “Come fare una pralina a casa”:

breve corso per la realizzazione a casa di una pralina senza l'ausilio delle attrezzature professionali

