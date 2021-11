Art & Ciocc, il tour dei cioccolatieri a Padova

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/419672592391475/

Art & Ciocc torna a Padova, appuntamento dal 17 al 21 novembre dalle ore 9 alle 21 in centro.

Dettagli

Saranno le vie del centro ad ospitare una nuova dolcissima edizione di ART & CIOCC®, il tour dei più famosi maestri cioccolatieri che da oltre dieci anni portano golosissime prelibatezze di alta qualità artigianale nelle maggiori piazze e centri storici di tutta Italia...

Social

Condividi le tue foto più belle usando l'hashtag #arteciocc

Sicurezza

Il mercato si svolgerà nel rispetto delle normative regionali per prevenire la diffusione di Covid 19, ricordiamo a tutti i partecipanti di munirsi di mascherina che chiediamo di utilizzare anche all'aperto in caso non sia possibile mantenere il distanziamento.

Info web

Foto articolo da evento Facebook

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...