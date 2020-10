Art & Ciocc, il tour dei cioccolatieri a Padova

Al via la XIII stagione del tour di ART & CIOCC®, la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale che nei weekend da ottobre ad aprile inonderà di dolcezza il centro storico delle più belle città italiane. Dopo il riposo forzato del periodo primaverile, il tour dei più importanti cioccolatieri italiani si prepara alla ripartenza più carico che mai con tanti stand con cioccolato di tutti i gusti e forme, golosità inedite e ospiti famosi nel mondo dell’alta pasticceria che verranno svelati di tappa in tappa.

È stato infatti proprio il “Re del Cioccolato” Ernst Knam, amato dal grande pubblico grazie al ruolo di giudice del seguitissimo programma “Bake Off Italia”, a chiudere la scorsa stagione di Art & Ciocc. Quest’anno sono in programma tanti nuovi showcooking di chef illustri che stupiranno il pubblico di Art & Ciocc con il loro personalissimo stile caratterizzato dalla ricercatezza e da abbinamenti fuori dal comune.

Questa sarà un’edizione davvero speciale soprattutto per i più piccoli, nei profili social e nel sito verranno pubblicati tanti giochi creativi a tema cioccolato da far scaricare gratuitamente dai propri genitori, un’occasione per liberare la fantasia unita alla ghiotta possibilità di vincere tanti dolcissimi premi.

Ma il divertimento non sarà solo online, come sempre in piazza si potranno degustare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere. In tutte le tappe del tour viene rivolta infatti un’attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari per cui si potranno trovare cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo dalle riconosciute proprietà antiage.

Ma non solo, visto il successo delle scorse edizioni non potranno certo mancare le Lezioni di Cioccolato gratuite: l’esperto maestro cioccolatiere di Perugia Fausto Ercolani offrirà all’interno della sua fabbrica di cioccolato itinerante, lezioni golose a grandi e piccini, con racconti, giochi ed esperimenti alla scoperta del cibo degli dei.

Sicurezza

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno nel rispetto delle normative regionali per prevenire la diffusione di Covid 19, ricordiamo a tutti i partecipanti di munirsi di mascherina che chiediamo di utilizzare anche all’aperto in caso non sia possibile mantenere il distanziamento e di igienizzarsi le mani all’ingresso della piazza dove saranno presenti delle colonnine con apposito gel e segnaletica informativa sulle norme da rispettare all’interno dell’evento.

Official Partner: Burro Superiore Fratelli Brazzale

Calendario tappe del tour art & ciocc 2020

Info web

www.iltourdeicioccolatieri.com e le nostre pagine Facebook e Instagram @arteciocc

Follow #arteciocc

ART& CIOCC® è un evento di MARK. CO. & CO. Srl Viale della Navigazione Interna, 51/A – 35129 Padova Tel. 049.807.02.88 | Fax 049.807.08.91 | www.iltourdeicioccolatieri.com | Mail info@markco-co.it C.F. – P.IVA 02532760283 | CCIA PD REA 236049 | Autorizzata dalla questura di Padova