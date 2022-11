Art & Ciocc, il tour dei cioccolatieri a Padova

Prezzo non disponibile

La Mark. Co.&Co. propone un nuovo appuntamento con "Art & ciocc - Il tour dei cioccolatieri", la manifestazione itinerante che promuove il cioccolato artigianale di qualità.

Attraverso numerosi stand si percorre l'Italia da nord a sud e i cioccolatieri propongono le loro golose creazioni: tavolette, tartufi, praline, frutta ricoperta e sculture di cioccolato.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova, dalla Provincia di Padova e da Confcommercio Padova.

Dove e quando

Le delizie si troveranno in piazza Garibaldi, via Cavour, via Santa Lucia dal 24 al 27 novembre dalle ore 9 alle 23

Riferimenti

Mark. Co. & Co. Srl

Luogo viale della Navigazione Interna, 51/A – Padova

Telefono 049 8070288

Fax 049 8070891

Email info@markco-co.it

Sito web www.markco-co.it

Social pagina Facebook

Info web

