Art & Ciocc, il tour dei cioccolatieri ad Abano Terme

Riparte da Abano Terme la XIV stagione di ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri, la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale che nei weekend da ottobre ad aprile inonderà di dolcezza i centri storici delle più belle città italiane.

Dal pomeriggio di venerdì 15 a domenica 17 ottobre, lungo l’area pedonale di Via Pietro d’Abano, gli stand dei cioccolatieri proporranno ogni varietà di cioccolato oltre che particolari prodotti di pasticceria.

Si potranno trovare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere. In tutte le tappe del tour viene rivolta infatti un’attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari: cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo ovvero che non subisce la tostatura, un processo che determina la perdita di alcuni nutrienti come vitamine e sali minerali meno resistenti al calore.

Ma non solo, visto il successo delle scorse edizioni non mancheranno le Lezioni di Cioccolato gratuite nello stand della Ciokoschool: l’esperto maestro cioccolatiere di Perugia Fausto Ercolani offrirà all’interno della sua fabbrica di cioccolato itinerante, lezioni golose a grandi e piccini, con racconti, giochi ed esperimenti alla scoperta del cibo degli dei.

Questo il programma dei tre giorni:

Apertura degli stand dei cioccolatieri

Venerdì 15 ottobre dalle 16 alle 22

Sabato 16 ottobre dalle 9 alle 22

Domenica 17 ottobre dalle 9 alle 20

Inaugurazione ufficiale s abato 16 ottobre alle ore 11.

il Sindaco del Comune di Abano Terme, Federico Barbierato

il Vicesindaco del Comune di Abano Terme, Francesco Pozza

l’Assessore alle Manifestazioni del Comune di Abano Terme, Ermanno Berto

il Consigliere della Regione del Veneto, Elisa Venturini

Il Vicepresidente della Provincia di Padova, Vincenzo Gottardo

Il Presidente di ASCOM-Confcommercio Abano

Ciokoschool

Venerdì 15 ottobre

dalle 16 alle 19

Ciokoschool - “bean to bar” (dalle fave di cacao al cioccolato): dimostrazione del processo tecnico-produttivo del cioccolato a partire dalle fave fermentate a cura del Maestro Cioccolatiere Fausto Ercolani e del Tecnico della Ciokoschool Andrea Ercole.

Sabato 16 e domenica 17 ottobre

dalle ore 10 alle ore 11 e dalle ore 11.30 alle ore 13.00

Dimostrazione e spiegazione del processo tecnico-produttivo del cioccolato a partire dalle fave fermentate, degustazione di fave di cacao tostate e cioccolato prodotto

Dimostrazione e spiegazione del processo tecnico-produttivo del cioccolato a partire dalle fave fermentate, degustazione di fave di cacao tostate e cioccolato prodotto dalle 14 alle 15.30

“Come fare una pralina a casa” : breve corso per la realizzazione a casa di una pralina senza l'ausilio delle attrezzature professionali

: breve corso per la realizzazione a casa di una pralina senza l'ausilio delle attrezzature professionali dalle 16 alle 17.30

“Merenda in fabbrica”: produzione artigianale delle materie prime di crema spalmabile alla nocciola da degustare

produzione artigianale delle materie prime di crema spalmabile alla nocciola da degustare dalle 18 alle 19

“Le mani in pasta” laboratorio per bambini e adulti con piccoli consigli tecnici e pratici per la produzione di cioccolatini e tavolette ripiene con degustazione finale.

E' garantito e richiesto il rispetto dei protocolli Anti -Covid 19 su distanziamento tra le persone e l'utilizzo dei dispositivi volti alla prevenzione del contagio.

Qui di seguito il calendario con le date programmate fino a dicembre 2021:

15-18 ottobre | ABANO TERME , Via Pietro D'Abano

, Via Pietro D'Abano 22-24 ottobre | TRENTO , Piazza di Fiera

, Piazza di Fiera 29 ottobre – 1° novembre | AOSTA , Piazza Chanoux

, Piazza Chanoux 6 - 8 novembre | BASSANO DEL GRAPPA , Piazza Libertà

, Piazza Libertà 11-14 novembre | RAVENNA , Piazza del Popolo

, Piazza del Popolo 17-21 novembre | PADOVA , Centro Storico

, Centro Storico 26-28 novembre | SACILE , Piazza del Popolo

, Piazza del Popolo 3-5 dicembre | MESTRE, Piazzetta Coin

Info web

www.iltourdeicioccolatieri.com e le nostre pagine Facebook e Instagram @arteciocc

Follow #arteciocc

ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri è organizzata da Comune di Abano Terme e Mark. Co. & Co. Srl con il Patrocinio della Provincia di Padova e di ASCOM-Confcommercio Padova. Official Partner: Burro Superiore Fratelli Brazzale e Motor Time Concessionario Nissan Padova.

