A Padova la mostra "In equilibrio tra sogno e realtà"

Giovedì 6 ottobre alle ore 18.30, in via Emanuele Filiberto 9 a Padova, sarà inaugurata la personale dell’artista padovana Silvia Scuderi dal titolo "In equilibrio tra sogno e realtà”: un percorso espositivo di una cinquantina di opere, di cui sedici oli su tela di grandi dimensioni, carte e tecniche miste. Il titolo, fortemente voluto dall’artista, introduce lo spettatore a un viaggio immersivo nella natura, vista e rivisitata dall’arte di Silvia Scuderi. Una natura in fermento dove rami, foglie, steli, fiori, terra, acqua, cielo appaiono colti nel costante divenire, nel ciclo perenne di nascita, trasformazione, accrescimento, appassimento: una natura vitale e selvaggia ma non per questo priva di ordine e di armonia. L'uso pittorico della materia è aggettante, dato con pennellate sicure, spatolato, fino ad arrivare a finezze acquerellate e poetiche che rivelano una natura forte, dura, ma nel contempo affascinante e coinvolgente.

Silvia Scuderi, nata a Padova nel 1974, ha fatto della sua passione, la pittura, il suo lavoro: quotidianamente dipinge, disegna e cerca di trasmettere emozioni a chi fruisce della sua arte. Nel 2000 si laurea in Lettere e Filosofia presso l'Università degli Studi di Padova. La sua formazione artistica inizia durante gli anni universitari reinterpretando la lezione stilistica dei grandi maestri dell'Espressionismo europeo e dell'Informale, cercando di coniugare in un suo personale linguaggio pittorico la propensione verso il figurativo con l'astratta espressività della materia. Per arricchire ed approfondire la sua ricerca artistica nel 2010 approda all'Accademia di Belle Arti di Venezia dove indaga l'ambito della figura umana e della natura. Il suo interesse preponderante è rivolto al paesaggio come mimesi della natura. Le sue vedute paesaggistiche sono il frutto di sensazioni visive ricreate in studio sul filo della memoria, visioni caratteristiche del vissuto radicalmente depositate nel suo immaginario.

L’ingresso in mostra è libero. Orari: tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19.30.

Per info: silvia.scuderi1@gmail.com.