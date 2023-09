Spazio Biosfera ospita la mostra "Il volto"

Si svolgerà a Padova nei giorni dal 21 al 24 settembre presso lo SPAZIO BIOSFERA in Via San Martino Solferino 5/7, un’esposizione di sculture dell’artista PICO48. Per lo scultore, la tematica del VOLTO nel suo percorso artistico, è da sempre un elemento di forte interesse e di stimolo.

Nelle sue opere l’artista cerca di far scaturire sensazioni gradevoli ed emozioni, lasciando all’osservatore un personale esercizio d’interpretazione di quel linguaggio universale non parlato insito in ogni espressione d’arte. La materia scultorea è plasmata dall’ artista con sapiente ricerca dove, nel percorso che porta alla realizzazione finale del lavoro, si ritrova tutta la delicatezza, la forza e l’energia di un’anima che rende viva e palpabile “la sostanza di cui sono fatti i sogni”. L ’amico artista C0110 su ciascuna opera esposta, ha dedicato la sua personalissima interpretazione con parole “di poesia” che aiutano a colpire la mente ed il cuore di chi ama l’arte.

PICO48: Pico48 è il nome d’ arte di Pierpaolo Consigli (Padova 1948), scultore che ha realizzato il suo sogno di gioventù: “SCOPRIRE L’ ARTE MAGICA DI DARE FORMA ALLA MATERIA. Diplomatosi all’ Istituto d’ Arte Pietro Selvatico nel 2013 in materie plastiche ed appassionandosi alla scultura figurativa, ha frequentato diversi laboratori di scultura diventando allievo del Maestro Sergio Rodella Dal figurativo classico, spinto dalla curiosità e dalla ricerca di trovare nuovi stimoli creativi, cerca oggi d’ imprimere nelle sue opere suggestive interpretazioni fantasy. Attualmente lavora nel suo laboratorio di Teolo circondato dallo splendido scenario naturale dei Colli Euganei: https://www.pico48.it.

(Foto locandina autoprodotta, libera da diritti di copyright)