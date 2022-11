“L’arte medica. La scuola padovana e la medicina in Europa e nel mondo” la presentazione del libro al Musme

Lunedì 28 novembre, alle ore 18, al Centro Congressi del MUSME, in Via San Francesco 90 a Padova, il curatore Giovanni Silvano, direttore del Centro interdipartimentale di Storia della Medicina e membro del Comitato Scientifico del MUSME, presenterà il volume “L’arte medica. La scuola padovana e la medicina in Europa e nel mondo”, dialogando con due affermati storici della medicina, il Prof. Gilberto Corbellini, della Sapienza Università di Roma, e Paolo Mazzarello, dell’Università di Pavia.

Il volume è stato realizzato in occasione dell’Ottavo Centenario dell’Università degli Studi di Padova e collocato all’interno della collana “Patavina Libertas”.

Non poteva mancare, certo, un volume sulla secolare storia della Scuola medica padovana quando l’Ateneo celebra 800 anni di storia. L’insegnamento della medicina fu presente a Padova sin dalla prima ora, continuando senza soluzione di continuità fino a oggi. Un immenso sapere si è tramandato di generazione in generazione e un numero innumerevole di studenti ha trovato qui il luogo della propria formazione. Ricerca, cura e insegnamento hanno nei secoli contraddistinto la Scuola padovana in un’unità di intenti oggi assai viva nel Policlinico, nei dipartimenti di scienze della vita e in enti di ricerca. Padova non è mai stata isolata nel mondo, anzi, reti di confronto e collaborazione si sono intrecciate fino all’epoca più recente dapprima in Europa, poi, anche negli Stati Uniti e, infine, nel mondo. La ricerca scientifica, allora come oggi, non tollera confini. Il volume, che attesta questa straordinaria vicenda scientifica e umana allo stesso tempo, tratta con pari dignità e passione sia l’epoca d’oro della medicina a Padova, da Andrea Vesalio a Giovanni Battista Morgagni, sia la medicina contemporanea dalla metà dell’Ottocento a oggi. La Scuola medica padovana degli ultimi secoli è sempre stata ancorata alla migliore tradizione medica europea e statunitense. Il nostro sguardo sul passato ci consente di guardare al domani sulla base di un solido ottimismo.

Lunedì 28 novembre 2022 ore 18 - Interverranno:

Dr. Gerardo Favaretto, Presidente Fondazione Musme

Prof. Angelo Paolo Dei Tos, Presidente Scuola di Medicina e chirurgia Università di Padova

Prof. Gilberto Corbellini, Università di Roma-La Sapienza

Prof. Paolo Mazzarello, Università di Pavia

Prof. Giovanni Silvano, Università di Padova

Evento gratuito, la prenotazione è consigliata al seguente link https://www.musme.it/presentazione-arte-medica/

