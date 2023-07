Percorsi di arte contemporanea alla galleria Città di Padova con "Arte e musica sotto le stelle"

Arte e Musica sotto le Stelle è un’ iniziativa promossa dalla Galleria Città di Padova in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e si svolge in vicolo Santa Margherita per due serate: venerdì 28 e sabato 29 luglio 2023, a partire dalle ore 20.30 e fino alle ore 24 circa.

Una serata che vede insieme giovani artisti e quelli della Galleria per far rivivere un vicolo suggestivo dove l’arte è di casa.

Il programma serale prevede l’esposizione di opere sia lungo il vicolo che in Galleria in una suggestiva cornice di luci, tavoli, e musica per accogliere il pubblico.

Molto interessanti le due performances in diretta con due artisti diversi di assoluto rilievo che si alterneranno nella realizzazione delle loro opere.

Paolo Vanin, si connota per la forte espressività che riesce a imprimere nei personaggi che crea con sculture sia in creta che altri materiali.

Luisa Vittadello, innovativa e tecnologicamente all'avanguardia nella realtà virtuale. Le sue opere hanno il potere di trasportare il pubblico in mondi alternativi, stimolando l'immaginazione e l'emozione con opere d'arte interattive.

Stefano Tolusso proporrà vinili di musica classica e altro.

Sabato 29 luglio il Gruppo Astrofili intratterà la cittadinanza con una dimostrazione degli oggetti astronomici più brillanti visibili in questo periodo grazie all'utilizzo di un telescopio.

Con l’occasione Legambiente provvederà all’apertura dell’Oratorio settecentesco di Santa Margherità per tutti coloro che desiderano conoscerne la storia e i dipinti.

Una location unica che grazie ai giovani è stato possibile elaborare e offrire per una piacevole serata da vivere insieme.

L’evento rientra nel programma “Percorsi di Arte Contemporanea” che prevede tra le diverse iniziative anche la valorizzazione di via San Francesco.

