ArtePadova 2021: torna la grande arte moderna e contemporanea alla Fiera di Padova

ArtePadova, una delle più longeve manifestazioni nel mondo dell’arte in Italia, si prepara a ripartire dal 12 al 15 novembre 2021 presso il quartiere fieristico di Padova con un’offerta espositiva ancora più ampia e variegata per festeggiare al meglio la sua 31esima edizione. L’evento, che proporrà oltre 300 espositori italiani con più di 15.000 opere distribuite su ben 6 padiglioni (1-3-4-7-8 e galleria 78), prevede due sezioni: la Main Section in cui esporranno le più importanti gallerie italiane di arte moderna e contemporanea, presentando i grandi maestri del Novecento accanto alle nuove firme internazionali; e la decima edizione di C.A.T.S. Contemporary Art Talent Show, dedicata all’arte accessibile (pittura, scultura, fotografia e arte digitale) e riservata a gallerie, associazioni, artisti indipendenti e collettivi provenienti dall’Italia e dall’Estero.

La Main Section conterà tra i suoi espositori galleristi di fama nazionale e internazionale, con opere di assoluto rilievo che rappresentano un’ampia sintesi delle espressioni artistiche che hanno fatto la Storia del Novecento o che si stanno affermando più recentemente, oltre alla presenza delle librerie specializzate e delle editorie d’arte; mentre C.A.T.S. (padiglione 4) ospiterà gli artisti che si affacciano per la prima volta sul panorama contemporaneo, dando vita a un vero e proprio laboratorio creativo in cui poter scoprire opere d’arte a prezzi “accessibili”, le cui valutazioni si attestano per il momento al di sotto dei 5.000 euro. A margine di questa sezione saranno esposte in un’area dedicata tutte le opere concorrenti al Premio C.A.T.S. e quelle in lizza alla 3^ edizione del Premio Mediolanum, i cui vincitori saranno proclamati domenica 14 novembre. Uno spazio speciale verrà assegnato al progetto vincitore del Contest Show and Tell – Pensa, Crea, Mostra riservato ad artisti e curatori Under 30 in tutta Italia, le cui iscrizioni devono pervenire entro il 31 luglio 2021 (per ulteriori informazioni: https://cats.artepadova.com/notizie/partecipa-al-contest-di-artepadova-show-and-tell/).

Per rendere ancora più ricca l’edizione della ripartenza, la società organizzatrice N.E.F. ha voluto abbinare all’evento anche Antiquaria Padova, storica rassegna di Arte Antica, che si svolgerà in concomitanza con ArtePadova all’interno del padiglione 1 e proseguirà fino a domenica 21 novembre. Un unico biglietto permetterà al pubblico di visitare entrambe le manifestazioni durante il primo fine settimana e di poter godere di una grandiosa mostra d’arte che spazia dal Medioevo al contemporaneo.

ArtePadova 2021 sarà inoltre palcoscenico per eventi collaterali e incontri con i protagonisti del mondo dell’arte, animata da un vivace calendario di conferenze, talk e performance dal vivo che da sempre rendono questa manifestazione terreno di scambio, di fermentazione di idee, progetti, conoscenze, abitudini consolidate e nuove rivolte al prodotto artistico. E proprio per sottolineare il raccordo tra arte antica e contemporanea presente in questa edizione, al padiglione 3 si terranno mostre a percorso tematico e workshop con istituti, fondazioni e professionisti del settore: eventi questi che saranno aperti al pubblico fino al 21 novembre.

Informazioni e contatti

ArtePadova inaugurerà su invito giovedì 11 novembre alle ore 18 e aprirà al pubblico da venerdì 12 a domenica 14 novembre dalle ore 10 alle 20; lunedì 15 novembre la mostra chiuderà alle ore 13.

Antiquaria Padova sarà aperta al pubblico da venerdì 12 novembre a lunedì 15 novembre dalle 10 alle 20, da martedì 16 a venerdì 19 novembre dalle 15 alle 20, sabato 20 e domenica 21 novembre dalle 10 alle 20.

Web: www.artepadova.com.





