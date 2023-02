“L’arte è una storia d’amore. Sette artiste in mostra”, gli appuntamenti alla Gallery IN Padova

Gallery IN Padova dal 10 al 19 febbraio presenta “L’arte è una storia d’amore. Sette artiste in mostra”.

L'idea parte da Diana Migliorato, artista e titolare della Gallery IN, per omaggiare tutte le professioniste che stima.

Lo spirito della collettiva è offrire uno spunto di riflessione su Arte e Amore, titolo pensato al mese di febbraio che festeggia San Valentino. «Ho voluto organizzare una mostra tentando di dare degli spunti di riflessione su questi due grandi temi – spiega Diana -Com’è difficilissimo anzi quasi impossibile dare una definizione univoca di arte lo stesso è per l’Amore!».

Dall’idea nasce una collettiva con donne che arrivano da mondi "artisticamente diversi" ma unite da una grande passione: AMORE per quello che fanno.

L’esposizione è una riflessione sul tema che da sempre muove le sorti del mondo, declinato nel linguaggio dell’arte in molteplici sfaccettature. Le opere in mostra rimbalzano tra pittura, grafica, fotografia, poesia, scrittura, danza e teatro, il tutto articolato in un allestimento avvolgente e mobile che induce il visitatore a guardarsi intorno, in alto e in basso: immagini e parole prendono vita, sospese e ondeggianti nell’aria ed anche interpretate dal vivo durante le performances di danza (sabato 11), tango (venerdì 17) e lettura (10 e 18 febbraio).

Espongono:

Lorella Benetazzo, poesia;

Erika Bollettin, racconto;

Anna-Rita Di Muro, teatro ;

Diana Migliorato, pittura e grafica ;

Paola Miotto, danza;

Caterina Santinello, fotografia;

Michela Schiavon, curatela eventi d’arte.

Ingresso libero.

Per informazioni: Diana Migliorato 3388586235 galleryinpd@gmail.com.

Inaugurazione 10 febbraio ore 18. Orari: dal martedì al sabato ore 15.30-19.30. Padova, via Umberto I n.78.

Nel dettaglio:

Caterina Santinello espone delle foto di tango, ha curato la grafica dell’evento e offrirà con Tangostudio un’esibizione di tango argentino;

Lorella Benetazzo delle poesie;

Erika Bollettin presenta un racconto a puntate (ci sarà una parte del racconto appesa, una seconda che verrà data ai presenti, la storia continuerà dopo la mostra nel web);

Diana Migliorato dipinti e disegni, oltre ad aver ideato e curato la mostra;

Anna-Rita Di Muro, attrice, farà le letture dei testi poetici e letterari;

Paola Miotto proporrà degli spunti di riflessione sull’arte e la sua scuola Danza Tersicore offrirà uno spettacolo di danza classica in cui sarà protagonista la ballerina Alice Cesarotto;

Michela Schiavon collabora all’allestimento e presenterà le artiste al vernissage.

Eventi

Ven 10 febbraio ore 18 inaugurazione

Anna-Rita Di Muro interpreta le poesie e i brani delle autrici in mostra

Sab 11 febbraio ore 17

esibizione di danza classica con Alice Cesarotto - Danza Tersicore

esibizione di danza classica con Alice Cesarotto - Danza Tersicore

Ven 17 febbraio ore 19

esibizione di tango argentino con Tangostudio Padova

esibizione di tango argentino con Tangostudio Padova

Sab 18 febbraio ore 18 finissage

Anna-Rita Di Muro interpreta le poesie e i brani delle autrici in mostra

Brevi presentazioni delle artiste in mostra

Lorella Benetazzo

Sono Lorella, una donna che ama definirsi LOVER. Sono un’amante dell’amore, delle sue molteplici facce. Luce e buio, romantico e odioso, creativo e distruttivo. L’amore rispetta alla perfezione le mie esigenze: sa stare nella mia solitudine e sa farmi stare con il mondo. L’amore è la resilienza nella mia vita.

Erika Bollettin

Giornalista per professione, scrittrice in prova per passione. Raccontare le storie e i progetti delle persone che incontro, dare la possibilità ai lettori di conoscere le risorse culturali del territorio e tutti i benefici che portano alla collettività. Più che un lavoro è una missione, che faccio da venticinque anni con il cuore.

Anna-Rita Di Muro

Attrice e regista, è Vicepreside e Consigliere nazionale di Acli Arte e Spettacolo Padova. Con la regia di A. Gallo ha recitato nel dramma Good People di David Lindsay-Abair, oltre che in clip multimediali, tra cui Il dolore, trasmesse nel periodo di lockdown. Nel 2022 ha portato in scena una delle Due Zittelle di Landolfi, con la regia di G. Meis.

Diana Migliorato

Pittrice, disegnatrice e creativa, si diploma all'Istituto d’Arte Pietro Selvatico. Prosegue gli studi all’Accademia di Belle Arti di Venezia sotto l’influenza della scuola di Emilio Vedova. Studia illustrazione e pittura murale alla Scuola Internazionale di Sarmede con Stephan Zavrel. È docente di discipline grafiche e pittoriche al Liceo Artistico Valle a Padova.

Paola Miotto

Danzare è dire molte cose senza pronunciare una parola. La danza nasce dal bisogno di comunicare del nostro essere più profondo. È la poesia del corpo e dell'emozione, e parla il linguaggio universale dell'amore. Sono danzatrice e coreografa, direttrice della Scuola “Danza Tersicore” di Albignasego.

Caterina Santinello

Nella danza c'è tutto l'amore del mondo. È l'arte che si realizza con il corpo e con tutto il proprio essere. Nel tango c’è l'unione di due anime in un solo cammino, di due cuori che battono allo stesso ritmo. Nella fotografia c'è l'abbraccio dello sguardo. Il mio lavoro è unire tutto questo creando un'emozione.

Michela Schiavon

Eccomi qui, chi sono? Michela Schiavon, Micky_colors o Peggy, a voi la scelta. Amante dell’arte da sempre. Negli ultimi anni curatrice di mostre ed eventi, sempre alla ricerca di Artisti emergenti da far conoscere. Una frase che mi ripeto spesso: l'arte parla dove le parole non spiegano e senza di LEI avremmo bisogno di molte spiegazioni.

Alice Cesarotto

Sono Alice, ho sedici anni e la danza è la mia passione. Da diversi anni frequento la scuola Danza Tersicore di Albignasego. La danza in particolare e l'arte in generale fanno parte di me infatti frequento il terzo anno del Liceo artistico Modigliani di Padova.

Associazione Tangostudio

Diretta da Luciano Sottovia (musicista e ballerino) e Caterina Santinello (danzatrice e fotografa teatrale), è attiva dal 1999 a Padova nell’insegnamento del tango argentino e nella diffusione della sua cultura, con corsi, spettacoli e con la partecipazione ad eventi culturali.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088186612218

