“Arte Ucraina: la storia dei colori”, l’aperitivo per scoprirne le origini

Tornano gli aperitivi culturali al Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) dell’Università di Padova, incontri – online o in presenza – con docenti del DiSLL e i loro ospiti: come un incontro in libreria, l’aperitivo culturale offre un momento informale per partecipare a conversazioni dedicate a lettura, poesia, lingue, teatro.

Venerdì 6 maggio, alle 16.30, nel Complesso Beato Pellegrino (aula 4, via Vendramini 13, Padova) si terrà l’appuntamento Arte ucraina: la storia dei colori con Kseniia Konstantynenko e introdotto da Viviana Nosilia, docente del DiSLL.

Kseniia Konstantynenko, dell’Associazione Italiana di Studi Ucraini, guiderà il pubblico in un viaggio ideale alla scoperta delle origini dell’arte ucraina, dalle icone alla scultura barocca, dall'arte naïf all'avanguardia, illustrando così la sua peculiarità e la ricchezza che le deriva dalla commistione di elementi di Occidente e Oriente.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

È possibile seguire l’incontro anche online tramite piattaforma Zoom al link:

https://unipd.zoom.us/j/87932203730

