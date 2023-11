L'arte del vino in Veneto: degustazione culturale

“L’arte del vino in Veneto”. Mercoledì 15 novembre alle 20 presso l'associazione Il Giardino della torre, non perdetevi una degustazione culturale con il Sommelier Alessio Ghiraldelli e l'archeologa Francesca Benvegnù. Vino e arte del Veneto si intrecciano per una serata alla ricerca di incredibili somiglianze tra questi due mondi.

In degustazione:

Cartizze Extra Brut 'ZERO' - Duca di Dolle Duca Di Dolle Prosecco

Friularo di Bagnoli

150 Lison Classico DOCG – Borgo Stajnbech Borgo Stajnbech

“ConteGastone” Amarone della Valpolicella - Massimago Massimago

Degustazione accompagnata da cicchetti. Costo: 35 euro a persona.