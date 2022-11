ArtePadova 2022, la mostra mercato d'arte moderna e contemporanea in fiera

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 11/11/2022 al 14/11/2022 Orario non disponibile

Ritorna ArtePadova, la mostra mercato d'arte moderna e contemporanea più importante del Nord Est

Fiera di Padova – Padiglione 7, 78, 8, 1, 3 e 4

11 – 14 novembre 2022

Detagli

Quattro giorni all’insegna dell’arte, con oltre 15mila opere in mostra su 28mila mq di superficie, la partecipazione di oltre 300 espositori e una media di 26mila visitatori per anno, in uno dei distretti fieristici più produttivi d’Europa dalla forte risonanza nazionale e internazionale.

ArtePadova non è solo un importante palcoscenico per artisti affermati o che si stanno affermando, ma anche per talenti emergenti che saranno presenti nella sezione Contemporary Art Talent Show, riservata a gallerie, associazioni, artisti indipendenti e collettivi che presentino opere d’arte dal costo inferiore ai 5000 euro, arricchita i due premi dedicati alle migliori opere d’arte accessibile: il Premio C.A.T. e il Premio Banca Mediolanum, che confermano ancora una volta il primato di ArtePadova nella promozione del domani dell’arte.

Biglietti

Biglietti disponibili al sito https://www.artepadova.com

Info web

https://www.artepadova.com

https://www.facebook.com/ArtePadovaOfficialPage

https://www.facebook.com/events/536199458323069

Foto articolo da evento Facebook