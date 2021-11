Artigiani aperti lungo la Strada del vino Colli Euganei

Il Birrificio Birdò di Teolo, Il Molino degli Euganei a Baone e il Salumificio Fontana a Este vi aspettano per assaggiare le loro prelibatezze artigianali.

Artigiani Aperti è un progetto di Strada del vino Colli Euganei per portarvi a visitare i luoghi in cui nascono alcune prelibatezze euganee: dal Prosciutto Veneto D.o.p., alle farine tradizionali fino alla Birra artigianale.

Un programma che durerà l’intera giornata di domenica 21 novembre, con la possibilità di effettuare visite guidate e degustazioni, incontrare gli artigiani di persona e scoprire la loro storia, le loro passioni e i segreti delle loro produzioni. Attraverso un percorso che disegna una “mappa del gusto”, (a turno in piccoli gruppi, dalle 10 alle 18), potrete raggiungere gli artigiani che aderiscono all’iniziativa.

In programma anche “Lo scambio del Gusto“, ovvero la possibilità di assaggiare in esclusiva alcuni prodotti degli altri artigiani al termine della visita.

Ecco gli artigiani protagonisti dell’iniziativa

Il Birrificio Birdò a Teolo si trova nel luogo ideale per una sosta durante un tour in bicicletta lungo l’anello ciclabile dei Colli Euganei. Lungo la E2, il Birrificio si trova tra Feriole e San Biagio. Per chi vuole scoprire la differenza tra una ale e una stout o toccare con mano i malti, Andrea e Stefano propongono un tour di circa 20 minuti per degustare le birre alla spina nel giardino o acquistando un box di bottiglie ad un prezzo davvero speciale.

Visita con degustazione delle birre Birdò accompagnate ai prodotti del Salumificio Fontana e Molino degli Euganei € 10,00

Prenotazione obbligatoria al Link >> Prenotazione Birrificio Birdò <<

Il Molino degli Euganei a Baone nasce all’interno della corte di quella che un tempo fu la villa della famiglia Venier. Protette dalle rondini, lavorano da ormai un secolo le ruote delle macine del Molino degli Euganei.

Stefano e Francesco Zambon accolgono gli ospiti per visite guidate di circa 15/20 minuti dentro il mulino e poi per una degustazione di un tris dei prodotti da forno fatti con le farine macinate a pietra, accompagnati dai salumi del Salumificio Fontana e da un calice di vino o dalla birra Birdò (€ 10 a persona).

Prenotazione obbligatoria al link >> Prenotazione Molino degli Euganei <<

Il Salumificio Fontana è nel cuore della città di Este, accanto alle mura medievali che circondano l’area dei giardini e del Museo nazionale Atestino. Il salumificio si è sviluppato insieme alla città e ne è una parte imprescindibile. In questa “fucina delle prelibatezze” si nasconde la storia della famiglia Fontana, che si intreccia con quella della città e con alcuni avvenimenti storici nazionali.

Paola Fontana e Marcello accolgono gli ospiti per visite guidate di circa un’ora, comprensive di una piccola “lezione” sulla produzione del Prosciutto Veneto Dop e di una degustazione finale con 3 salumi accompagnati dai panificati del Molino degli Euganei e dalla birra Birdò (10 € a persona).

Prenotazione necessaria e obbligatoria al link >> Prenotazione Salumificio Giovanni Fontana <<

Come partecipare

Per partecipare è richiesto il Green Pass.

Prenotazione obbligatoria al seguente link → https://form.jotform.com/211241564564048

Per informazioni → https://www.stradadelvinocollieuganei.it/artigiani.../

cell. +39 331 9924 777

mail: info@stradadelvinocollieuganei.it

Info web

www.stradadelvinocollieuganei.it/artigiani-aperti-2021/

https://www.facebook.com/events/318771856365376/

Foto articolo da evento Facebook

Scopri come raggiungere gli Artigiani aperti di Domenica 21 Novembre 2021