“Artisti in città”, l’incontro alla sala CVS

Quante volte un artista o un lavoratore della cultura si sente porre la domanda “Ma quale lavoro fai davvero?”, perché considerato dalla collettività un hobby o un’attività alternativa?. Succede spesso. Una domanda banale che nasconde la non conoscenza di alcune professioni, delle normative che le regolano, che accomunano centinaia di addetti ai lavori creando una serie di conseguenze, che si ripercuotono sugli ingaggi, il loro valore ma soprattutto il valore di questi lavoratori.

Uno dei modi per iniziare a cambiare, dando il giusto valore al mestiere di artisti e lavoratori della cultura, è raccontarsi. Per farlo è necessario creare delle occasioni di incontro. Nasce da questo presupposto il progetto Artisti in città, da un’idea di Antonio Irre, artista e designer culturale padovano, APS MetaArte Associazione Arte & Cultura, in collaborazione con Compagnia d’Opera Raminzona e il Centro Servizi al Volontariato di Padova e Rovigo. Un progetto che parte con due obiettivi principali: creare relazioni e di offrire una formazione specifica sui reciproci diritti e doveri. Per poter raggiungere lo scopo del progetto sono stati organizzati degli incontri tra gli artisti e i lavoratori della cultura residenti a Padova e realtà commerciali, agenzie di eventi, associazioni, organizzatori culturali e no-profit.

L’appuntamento è lunedì 5 dicembre dalle 18 alle 20.30, alla sede del CVS di via Gradenigo a Padova.

L’incontro, che vedrà la presenza dell'Avv. Andrea Marco Ricci, specializzato in diritto d’autore e legislazione dello spettacolo, fondatore e Presidente di Note Legali, vuole mostrare i vantaggi sociali, fiscali ed economici di un corretto rapporto di lavoro con gli artisti, creando dei momenti di incontro e formazione per tutti i potenziali datori di lavoro (locali, bar, aziende, fondazioni, associazioni, pro loco, cooperative, etc…), che spesso ignorano le specifiche del lavoro in ambito artistico e dello spettacolo. Allo stesso tempo si rivolge agli artisti della città per gli stessi motivi, perché solo tramite la conoscenza dei propri diritti è possibile garantire un lavoro di qualità.

Al termine sarà anche realizzato un video-tutorial, che possa aiutare a chiarire gli adempimenti necessari per un lavoro in regola e professionale.

Con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura di Padova.

Informazioni e ingresso

Ingresso gratuito con prenotazione: shorturl.at/ pFH37

Per informazioni: info@metaarte.it o 349.4262775

Info web

https://www.facebook.com/events/1293294018071011

Foto articolo da comunicato stampa