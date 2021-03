Arturo Brachetti in "Solo" al Gran teatro Geox

SOLO il nuovo show di Arturo Brachetti in scena domenica 14 marzo 2021 – 21.15 al Gran Teatro Geox di Padova

SOLO, the Legend of quick-change. Brachetti torna in scena per la quarta stagione con uno spettacolo di cui è l’unico protagonista intitolato SOLO: un grande as-SOLO in cui presenta 60 nuovi personaggi e il meglio delle discipline artistiche in cui eccelle, come ombre cinesi, chapeaugraphie, sand painting e laser design. Lo spettacolo, in tour europeo, è stato applaudito finora da 450mila spettatori in 400 repliche, di cui numerosi sold-out.

Arturo Brachetti è un artista italiano, famoso e acclamato in tutto il mondo, considerato univocamente The Legend of quick-change, il grande Maestro del trasformismo internazionale. In molti paesi è considerato un mito vivente nel mondo del teatro e della visual performing art. Inoltre è un regista e direttore artistico attento e appassionato, capace di spaziare dal teatro comico al musical, dalla magia al varietà. Due date a marzo 2021 a Padova e Brescia, biglietti disponibili da oggi su ticketmaster.it

Trai i numerosi riconoscimenti ricevuti nella sua carriera figurano il premio Molière (FR) e il Laurence Olivier Award (UK). Nel 2014 viene insignito del titolo di Commendatore dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con una nomina motu proprio. Nell’evoluzione della sua carriera “il ciuffo più famoso d’Italia” ha toccato il mondo dello spettacolo a 360°, cimentandosi sopra al palcoscenico, ma anche davanti ad una telecamera e, negli ultimi anni sempre più di frequente, dietro le quinte. Arturo come regista e direttore artistico mescola sapientemente trasformismo, comicità, illusionismo, giochi di luci e ombre, e amalgamandoli con poesia e cultura. In Italia e all’estero ha diretto spettacoli e concerti oltre a commedie e musical di successo. Tra tutti spicca il rapporto “storico” e speciale con Aldo, Giovanni e Giacomo, di cui è il regista teatrale sin dagli esordi con I Corti, fino a oggi. Inoltre in occasione dei suoi 60 anni, ha assunto la direzione artistica del torinese Le Musichall, un teatro a lungo chiuso divenuto oggi “il teatro delle varietà” dedicato all’ intrattenimento di qualità.

Dopo il successo in Francia e Canada del varietà di illusionismo contemporaneo Comedy Majik Cho, dopo le due stagioni come giudice della trasmissione The Best in prima serata su TF1, dopo i 200mila spettatori di Brachetti che sorpresa! e la regia dello spettacolo per i 25 anni di carriera di Aldo, Giovanni e Giacomo, Brachetti torna in scena a grande richiesta con il one man show SOLO - The Legend of quick-change, un vero e proprio assolo del grande performer applaudito in tutta Europa da più di 450mila spettatori in tre stagioni in quasi 400 repliche, la maggior parte sold out. Nell’autunno 2020, a grande richiesta, Brachetti riprenderà il tour internazionale di SOLO per la quinta stagione consecutiva.

Sicurezza

A seguito dell’ordinanza del Presidente della giunta regionale n. 59 del 13 giugno 2020, ad oggi vigente, i posti acquistati prevedono in questo momento del distanziamento di una seduta tra un posto e l’altro. Qualora l’ordinanza prima dello spettacolo dovesse essere favorevolmente aggiornata con nuove disposizioni, i posti potranno essere ravvicinati come mostrato nella pianta. Sarà accurata premura dell’organizzatore cercare di mantenere la vicinanza tra gli stessi gruppi di acquisto; nuclei familiari non saranno sottoposti ad eventuali cambiamenti/restrizioni.

Ricordiamo che l’evento prevede l’autocertificazione obbligatoria che dichiara di non essere sottoposti a regime di quarantena il giorno dello spettacolo: nelle 24h precedenti lo spettacolo riceverete modello di autocertificazione da spuntare e che sarà necessario per l’accesso alla sala.