Al Circolo Unificato Esercito "Arturo Ferrarin, la trasvolata a Tokyo" il 21 marzo 2023. In occasione dei cent’anni dell’Arma Aeronautica. In collaborazione con RTHM Roma Tokyo Hangar Museum. Associazione Arma Aeronautica Sezione di Padova.

Valentina FERRARIN: "Arturo Ferrarin, il Moro: un asso dell'aviazione italiana"

Giorgio BONATO - L’aeroplano S.V.A. “in volo da cent’anni”

Dott.ssa Valentina FERRARIN - Milanese, vive in provincia di Vicenza. Docente in Lettere è pronipote di Arturo Ferrarin al quale ha dedicato la tesi di laurea poi pubblicata. Dalla fine degli anni ’90 è attiva con mostre e corsi nella lavorazione artistica del vetro e della carta.

Giorgio BONATO - Vicentino di Nove, esperto nella lavorazione del metacrilato è a capo di un’azienda del settore arredamento. Attratto dal mondo del volo si è dedicato alla costruzione di modelli volanti conseguendo poi il primo brevetto di volo ed altri titoli aeronautici senza arrivare al professionismo. Successivamento si è dedicato alle tecniche di costruzione e restauro di velivoli fino all’attuale progetto di ricostruzione della replica dell’Ansaldo S.V.A. 9 impiegato nel 1920 da Arturo Ferrarin per il raid Roma Tokyo. Proprio per valorizzare l’aviatore e la sua impresa ha realizzato presso l’aeroporto di Thiene il RTHM (RomaTokyoHangarMvsevm) gestito dall’omonima associazione attiva in iniziative culturali non solamente di tipo aeronautico.