“Arturo racconta Brachetti”: l’uomo dai mille volti in scena al castello Carrarese

Arturo Brachetti, il grande trasformista, l’uomo dai mille volti, lunedì 31 agosto (ore 21.15) sale sul palco del Castello Festival 2020 aPadova senza maschere e senza trucchi, per raccontare sé stesso nello spettacolo-intervista “Arturo racconta Brachetti”, unica data per il Veneto.

Arturo racconta Brachetti

di e con Arturo Brachetti

produzione Arte Brachetti Produzione Spettacoli

Scopri tutti gli spettacoli della rasegna estiva

Dettagli

Uno o centomila? L’uomo dai mille volti, che in un battito di ciglia (o forse due) è capace di trasformarsi in mille personaggi, si racconta in una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici. Sarà come entrare nel dietro le quinte della vita di Arturo Brachetti, parlando dei suoi debutti, dei viaggi intorno al mondo, della vita quotidiana, delle “mille arti” in cui eccelle e altro ancora. L’incontro è strutturato come un’intervista e racconto di Arturo. Sul palco lui e un moderatore, due sedie, un tavolino e un grande schermo da proiezioni. Una situazione informale e rilassata da chiacchiera da salotto. Un viaggio tra racconti, aneddoti, immagini e ricordi per accompagnare il pubblico attraverso la vita e la carriera di questo grande artista.

Spettacolo organizzato in collaborazione con dal Dalvivo Eventi e Arte Brachetti.

Biglietti

Poltronissima numerata Euro 35 + d.p.

Posto unico non numerato Euro 30 + d.p.

Prevendite da lunedì 27 luglio:

TicketOne e VivaTicket (punti vendita e online)

Informazioni

366.2590790

Info web

https://www.facebook.com/CastelloCarrarese/

Gallery