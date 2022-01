ArtVisions, esposizione pittorica di Clarissa Lionello, Stella Fante e Luca Migliorino

Elementi naturali, oggetti quotidiani, volti e paesaggi interiori: tutto ciò si ritrova nell’esposizione ArtVisions curata dall’Associazione culturale Fantalica APS nella mostra che inaugurerà alla propria sede padovana il 28 gennaio alle 18.30, mettendo in dialogo tre artisti con tre diverse interpretazioni del proprio personale percorso.

Clarissa Lionello, Stella Fante e Luca Migliorino, ci raccontano la loro visione artistica attraverso sperimentazioni che partono dall’osservazione e reinterpretazione del mondo.

Ed ecco che nelle opere di Luca Migliorino l’arte ritrattistica classica si infiltra in paesaggi urbani onirici e surreali, mentre nei ritratti di Clarissa Lionello emerge una forte valenza simbolica velata da un alone di fascinoso mistero.

Nelle nature morte di Stella Fante si coglie invece la sperimentazione pittorica e la tensione verso l’astrazione che caratterizza il suo percorso nell’arte.

La peculiarità dei tre artisti è la ricerca che partendo dal naturale e dalle proprie esperienze emotive e culturali, arriva a sperimentare in modo completamente diverso il fare artistico permettendo allo spettatore di immergersi totalmente in un mondo nuovo. Un mondo che non è mai in bianco o nero, ma che è caratterizzato da quelle mille sfumature di colori che lo rendono, come affermerebbe il migliore dei romantici, SUBLIME: un mondo che inizialmente ci può spaventare ma che al contempo riesce a incuriosirci e attrarci profondamente.

