“Storie di persone”, Ascanio Celestini al Teatro Verdi di Padova

Sabato 21 gennaio alle 20.30 l’attore, regista e autore teatrale italiano Ascanio Celestini porterà in scena al Teatro Verdi di Padova uno spettacolo al suo debutto nazionale, ideato appositamente per l’ottocentenario dell’Università di Padova , e che, seguendo il fil rouge della libertas patavina, racconta storie di libertà: di chi l’ha conquistata grazie allo studio o alla curiosità ma anche di chi, per farlo, ha attraversato momenti di rabbia o paura.

C’è la storia di chi si è incatenato al lavoro e all’ignoranza, ma tra questi due blocchi di granito s’è scavato una piccola libertà perché ci ha nascosto un segreto. C’è la storia di chi si è liberato perché ha smesso di pensare alle proprie catene. C’è la storia di chi si è trovato davanti al sapere e alla conoscenza, ma per lui era un palazzo senza porte di accesso. E c’è la storia di chi, non potendo essere libero, ha preferito rinunciare a tutto perché non aveva niente e poteva liberarsi solo della libertà.

Attore, regista e autore teatrale italiano, Ascanio Celestini fa teatro dal 1996. I suoi spettacoli sono preceduti da un approfondito lavoro di ricerca e hanno la forma di storie narrate in cui l’attore-autore, con il suo racconto, assume il ruolo di filtro fra gli spettatori e i protagonisti della messa in scena.

Lo spettacolo, con Gianluca Casadei, Alessio Lega e Rocco Marchi, è prodotto da Fabbrica srl.

Ingresso allo spettacolo su acquisto di un biglietto (10 euro intero, 5 euro ridotto studentesse e studenti).

https://biglietteria.teatrostabileveneto.it/application.aspx?id=12804

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/ascanio-celestini-storie-di-persone-padova/

https://800anniunipd.it/event/celestini/

Foto articolo da comuicato stampa