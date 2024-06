"Ascesa e decadenza di Edipo il borghese", spettacolo in otto lingue (sottotitolato in italiano)

Il 24 giugno 2024 ore 21 Complesso Beato Pellegrino, Via Vendramini 13, Padova "Ascesa e decadenza di Edipo il borghese" - Da "La machine infernale" di Jean Cocteau. Spettacolo teatrale in bielorusso, ceco, neogreco, polacco, romeno, serbo, ucraino e ungherese. Sottotitoli in italiano (non abbiate paura!). Regia Pierantonio Rizzato. Al violino Emma Vienier. Ingresso libero.

Dopo il successo dello spettacolo dell'anno scorso, "Rebelles et vaincus", il nostro "Laboratorio di teatro nelle lingue dell'Est Europa" vi propone un nuovo progetto ancora più ambizioso: mettere in scena un intero testo teatrale in otto lingue diverse!!!! Abbiamo scelto per voi la tragicomica versione della storia di Edipo raccontata da Jean Cocteau nel suo brillante capolavoro “La machine infernale” nella regia di Pierantonio Rizzato e con le musiche eseguite dal vivo da Emma Venier. In questa nostra versione ogni personaggio parla una lingua diversa: Edipo in romeno, Giocasta in ungherese, Tiresia in neogreco, Creonte in polacco, la Sfinge in bielorusso, etc...

Lo spettacolo è stato già rappresentato in prima assoluta a Lione il 1 giugno scorso presso il Festival Internazionale di Teatro Universitario “Meraki”, organizzato dall’Università “Jean Moulin”, e verrà proposto nella programmazione del Festival Babele del nostro Dipartimento.