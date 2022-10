"Ascolta.. la natura.. respira", una serata dedicata al rapporto tra uomo e ambiente a Noventa Padovana

Ascolta.. la natura.. respira

Sabato 15 ottobre

Ore 18

Auditorium via Valmarana 33 a Noventa Padovana

Una serata dedicata al rapporto tra uomo e ambiente

Saranno protagonisti la cantautrice Erica Boschiero con le musiche di Sergio Marchesini per presentare l’album RESPIRA, un appassionato inno alla vita nel nome di un rinnovato patto tra uomo e natura

“Respira vuole tornare al rapporto inscindibile tra me e gli alberi. Tra noi esseri umani e le creature silenziose e maestose che da sempre ci danno ossigeno per respirare, per vivere”

Il guardino

Avremo poi l’onore di conoscere la storia del Giardino di Giorgio, un parco inclusivo che si sviluppa su undici ettari nel centro di Noventa Padovana. Nel Giardino di Giorgio sono previsti un bosco urbano didattico da realizzare con l’Università di Padova (TESAF), zone conviviali per bambini, adulti e anziani, una pista ciclabile e percorsi pedonali attrezzati.

Il bosco è il nostro tempio e il respiro il nostro rituale

Dialogheremo con la psicologa Sara Nardini per capire come l'immersione nelle foreste sia una grande opportunità di benessere per corpo e spirito

Tra il dire e il fare c'è di mezzo... il coraggio e la determinazione di due amici, Damiano e Mirko, che stanno producendo pane grazie a una vera e propria filiera autonoma di produzione e lavorazione dei grani antichi, e hanno prodotto un vero e proprio menù della transizione ecologica, con pizze con prodotti coltivati, ricercati e selezionati nel rispetto per l'ambiente.

