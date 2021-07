Prezzo non disponibile

"Re e Regina - Scopri il tuo potere nelle relazioni

Weekend esperienziale di tantra e bioenergetica immersi nella natura dei Colli Euganei.

In un bellissimo giardino privato con piscina intraprenderemo un viaggio negli elementi per riconoscere il proprio potere personale nelle relazioni.

La capacità di stabilire confini sani ed equilibrati con l’altro è importante per creare un movimento bidirezionale di “dare-avere” nella relazione e per rispettare i bisogni e i desideri di entrambi i partner.

Quali sono i tuoi bisogni?

Sei stanco di sentirti incompreso?

Cosa ti manca?

Come vorresti sentirti?

In questo laboratorio andremo a mettere luce sulle dinamiche di relazione attraverso un lavoro corporeo esperienziale. Diventando consapevoli dei propri meccanismi di difesa caratteriali e delle proprie emozioni, ritroveremo l’equilibro con l’altro.

Scopriremo l’importanza della terza figura nella coppia ovvero lo spazio di relazione. La cura di questo spazio permette di avere relazioni più sane e autentiche.

Programma

Meditazione attiva

Rituale "Re e Regina"

Rituale “ Il fuoco Sacro"

Rituale in acqua " La Fiducia"

Rituale " Il Massaggio"

Conducono i laboratori:

Elisa Campagnaro: Naturopata specializzata in Bioenergetica e Tecniche di Rilascio Emozionale-Aum Meditation Leader

Filippo Valentini: Counselor tantrico sulla sessualità e relazione affettiva AICO, naturopata psicosomatico RIZA

Per info e iscrizioni contatta Debora al 347 7588539

