Aspettando il Giro: Eroica Caffè Padova propone una settimana di eventi

Il Giro d’Italia torna a Padova giovedì 23 maggio e sarà una grande festa per città.

Non poteva mancare un programma di eventi all’Eroica Caffè Padova, da 5 anni il punto di riferimento dei ciclisti padovani e non solo.

Si parte quindi la settimana prima e da venerdì 17 saranno varie le proposte in programma.

La mostra Colnago

Protagoniste saranno anzitutto quelle biciclette che hanno scritto la storia del ciclismo, sia assecondando i muscoli dei più grandi campioni, come Saronni, sia contribuendo a una straordinaria evoluzione tecnica del mezzo: Eroica Caffè ospiterà una preziosa mostra di biciclette Colnago, il celebre marchio italiano.

In esposizione al caffè ci saranno tre bici, ognuna delle quali legata alla storia del Giro d’Italia.

Ci sarà la Colnago Super, ossia la prima bici “su misura”, un modello che ha cambiato la storia del ciclismo e portato alla vittoria molti campioni, tra cui Eddy Merckx, Freddy Maertens e Giuseppe Saronni; sarà possibile ammirare la preziosa e rara Colnago Mexico Oro, autentico oggetto di culto per collezionisti, spesso regalata ad ex corridori, VIP e artisti in occasione del Giro. Per chiudere un altro gioiello, la Oval Master titanio in colorazione Mapei, la corazzata del ciclismo, squadra che ha collezionato più di 600 vittorie in dieci anni di sponsorizzazione, con un colore e uno stile che sono rimasti un riferimento.

A completare l’esposizione, ma “fuori salone”, presso la mostra “Veneto, Padova, la bicicletta”, nello spazio Biosfera, in ghetto, una C35, l’icona della gamma Colnago, che unisce arte e tecnologia, la bici che ha pedalato Saronni nella sua ultima gara.

La serata Colnago

Venerdì 17, alle 18.30, ad inaugurare la mostra e la settimana di eventi in attesa del Giro, “Le bici Colnago: viaggio tra ciclismo, innovazione e design”, un incontro che sarà un’immersione nel mondo Colnago, attraverso un percorso che descriverà la storia del marchio, le sue innovazioni tecnologiche e il suo ineguagliabile design.

A far da “cicerone”, Alessandro Turci, il “Colnagologo”, che spiegherà le caratteristiche tecniche delle biciclette e ne racconterà storia e curiosità.

La serata è a ingresso libero, ma è consigliata la prenotazione.

"Siamo entusiasti di essere partner di Eroica Caffè per questo evento" - ha detto Nicola Rosin, Ceo di Colnago. "Condividiamo con Eroica la passione per il ciclismo e l'amore per le biciclette d'epoca. Questo evento sarà un'occasione unica per far conoscere al pubblico la nostra storia, i nostri valori e la nostra filosofia, del presente e anche del futuro."

La ride e il piatto Giro d’Italia

A completare gli eventi della settimana anche altri appuntamenti, tra cui una ride per tutti, Eroici e non solo, aperta a bici storiche e moderne, sabato 18, alle 10: una pedalata a ritmo “social” nelle strade della città. Pochi km per ammirare i monumenti più noti e per tornare a Eroica Caffè per celebrare la bellezza del ciclismo. Nel menù, per tutta la settimana, un piatto “rosa”, dedicato proprio all’arrivo del Giro.

Per informazioni https://eroica.cc/it/padova - ecpadova@eroica.cc