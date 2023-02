Un dolce assaggio di miele e idromele dei Colli Euganei il 10 febbraio 2023. Degustazione di miele e idromele a cura di Wyrd Honey & Mead. Un viaggio alla scoperta del mondo delle api e del loro prodotto per eccellenza il miele. Un momento dedicato alla dolcezza e non solo, il miele infatti è la materia prima da cui viene distillato l’idromele, conosciuto nell’antichità come la “bevanda degli dei”.

A seguire proiezione Film: HONEYLAND di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov. Documentario, 2019, Macedonia, 89′. L'ultima apicultrice donna in Europa deve salvare le api e restituirle al loro equilibrio naturale.

Prenotazioni via eventbrite: https://mielecollieuganei.eventbrite.it