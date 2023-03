Assapora Rovolon 2023, passeggiata enogastronomica con degustazioni

Prenotazione obbligatoria. Le iscrizioni si chiuderanno domenica 16 aprile 2023. La quota di partecipazione è di 38 euro; per bambini fino a 12 anni 25 euro. Per bambini dai 0 a 3 anni gratis

Domenica 23 aprile 2023

Passeggiata enogastronomica “Assapora Rovolon”

con degustazioni presso le aziende

in collaborazione con il comune di Rovolon

10 km a km zero

Dettagli

Torna la passeggiata enogastronomica “Assapora Rovolon”, giunta alla sua X edizione, che si terrà domenica 23 aprile 2023, con partenza da Piazza Serenissima di Carbonara a Rovolon (PD).

Vi attenderà una piacevolissima giornata da vivere in natura fra buon cibo e buon vino!

Scoprirete le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e degusterete le eccellenze del territorio. Le aziende vitivinicole in collaborazione con i ristoratori di Rovolon, infatti, vi accoglieranno per trascorrere una giornata in allegra compagnia, tra sentieri, boschi e prati offrendovi il meglio dei prodotti della nostra terra.

Regalatevi questa esperienza unica, fra il profumo dell’erba fresca, l’atmosfera rilassata, l’allegria di nuove amicizie e la gioia di passare del tempo di qualità con i propri cari. Il tutto, immersi nella meraviglia naturale dei Colli Euganei, godendo del loro splendore e dei loro frutti, sapientemente valorizzati dalle aziende del territorio.

Cosa aspettarsi dalla passeggiata enogastronomica “Assapora Rovolon”?

Un mix di cose eccezionali ed esclusive che ti faranno tornare a casa con il cuore felice!

ottimo cibo a km zero, in un menù di 7 gustose tappe

sei cantine in degustazione del nostro prezioso territorio, con calice e tracolla che ti accompagneranno anche una volta tornati a casa

dei simpatici intrattenimenti lungo il percorso

aria buona da respirare nella meravigliosa natura dei Colli Euganei

panorami da favola

tanto divertimento e spensieratezza!!

… Oltre ad un fantastico team di aziende e associazioni che faranno di tutto perchè tu stia bene!

Tappe e menu

1° tappa

Partenza e prima tappa da PIAZZA SERENISSIMA, CARBONARA DI ROVOLON

Colazione: caffè (o the) con brioche

In collaborazione con BIG BEN BAR

2° tappa

Aperitivo: tramezzino, fiammiferi di speck euganeo, bruschettina con l’olio EVO dei Reassi

Presso l’AZ. AG. REASSI

3° tappa

Antipasto di primavera: frittata di bruscandoli, crostino con asparagi verdi e cipolla, riso venere con capuccio viola in agrodolce, sopressa e pancetta.

Presso l’AZ. VIT. VIGNE AL COLLE

In collaborazione con l’AGRITURISMO LA PALAZZINA

4° tappa

Primo piatto: pasticcio con ragù di carni bianche, erbette ed asparagi

Presso l’AZ. VIT. COLLE MATTARA

In collaborazione con il RISTORANTE MONTEGRANDE

5° tappa

Secondo piatto: arrosto di maiale con caponata di verdure

Presso l’AZ.e AGRITUSIMO LA CAMPAGNOLA

In collaborazione con il RISTORANTE IL BASTIONE

6° tappa

Formaggi latteria Lattebusche

Presso l’AZ. VIT. AL CONTADIN

7° tappa

Dessert: panna cotta con pallina di gelato artigianale

Presso l’AZ. AG. VALLE MADONNINA

In collaborazione con l’AZ. VIT. PIGAFETTA VINI

8° tappa

Caffè

Iscrizioni

Le iscrizioni si chiuderanno domenica 16 aprile 2023.

La quota di partecipazione è di 38 euro ;

; per bambini fino a 12 anni 25 euro ;

; per bambini dai 0 a 3 anni GRATIS.

É possibile iscriversi online compilando il modulo cliccando il pulsante qui sotto.

Oppure è possibile iscriversi: presso l’atrio del Municipio il 2 e 16 aprile dalle ore 10 alle ore 12

Importante

L’iscrizione diventerà definitiva nel momento in cui verrà inviata alla mail: info@incollitour.it, la distinta del pagamento della quota di iscrizione con Bonifico Bancario a favore di:

In Colli Tour IT87Z0306967684510779161337

con causale: “Quota iscrizione AssaporaRovolon + Cognome e nome”.

Regolamento

Ritrovo presso Piazza Serenissima a Carbonara di Rovolon (PD). Verrà consegnata una tracolla contenente un bicchiere da degustazione che rimarrà in omaggio a tutti i partecipanti. La partenza sarà scaglionata in gruppi di circa 50 persone che partiranno ogni 30 minuti (dalle 8.15 alle 12.45), accompagnati da una guida del territorio. La manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo. Il limite massimo di iscritti è di 500 persone. Percorso su parti sterrate con tratti in pendenza, è consigliato abbigliamento e calzature adatte, tipo trekking. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a cose o persone durante tutta la manifestazione. Percorso non adatto a passeggini.

