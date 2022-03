Domenica 27 marzo 2022 una passeggiata enogastronomica: "Assapora Rovolon" con degustazioni presso le aziende in collaborazione con il Comune di Rovolon. Arriva la primavera e con lei ritorna, dopo due anni di stop forzato, la 9° edizione della passeggiata enogastronomica AssaporaRovolon, che si terrà domenica 27 marzo 2022, con partenza da Piazza degli Alpini a Rovolon per scoprire le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e degustare le eccellenze del territorio. Le aziende vitivinicole in collaborazione con i ristoratori di Rovolon vi accoglieranno per trascorrere una giornata in allegra compagnia, tra sentieri, boschi e prati offrendovi il meglio dei prodotti della nostra terra.

Il programma

Prima tappa

Partenza PIAZZA DEGLI ALPINI, ROVOLON

Colazione e caffè

In collaborazione con il Circolo Parrocchiale Santa Clelia di Rovolon

Seconda tappa

COUNTRY HOUSE IL BUCANEVE

Antipasto: fantasia di primavera

Vino: C.E. Serprino doc 2021, Az. Soc. Monte Viale

In collaborazione con l’Agriturismo “La Palazzina”,

la Banda Folkloristica e il Gruppo Majorettes, con intrattenimento musicale

Tappa panoramica

visita guidata alla FORNACE dei FORNI DE QUAIATO

Terza tappa

RISTORANTE DODO – GOLF CLUB FRASSANELLE

Primo piatto: Pasticcio di verdure

Vino: Settecento Marzemino Bianco IGTVeneto Frizzante , Az. Ag. Al Contadin

Quarta tappa

PARCO FRASSANELLE

Secondo piatto: Stracotto di manzo al cabernet con patate al forno e polenta

Vino: C.E. Cabernet Sparviere 2019, Az. Ag. Reassi

In collaborazione con il Ristorante “Il Bastione”

il Circolo Parrocchiale Don Bosco di Bastia e Ads Rovolon Sport Ritmica Free Life

Quinta tappa

LOCALITA’ CAVA SPINAZZOLA

Piattino di formaggi a km zero

Vino: Il Navigatore, Az. Ag. Pigafetta

In collaborazione con Az. Ag. “Valle Madonnina” e il Comitato San Giorgio

Sesta tappa

RIFUGIO ALPINI

Dolce

Vino: Fior d’Arancio DocG Spumante dolce, Az. Vit. Vigne al Colle

In collaborazione con Ristorante “Al Cacciatore da Gino”

il Gruppo Alpini di Rovolon e l’ Ass. La Tenda del Padre Nostro – Gruppo Cuamm PD Colli

Settima tappa

Arrivo PIAZZA DEGLI ALPINI, ROVOLON

Caffè

In collaborazione con l’associazione Federica Toniolo Onlus

Iscrizioni e contatti

Le iscrizioni si chiuderanno domenica 20 marzo 2022. La quota di partecipazione è di 38 euro. Per Bambini fino a 12 anni 25 euro. Per bambini dai 0 a 3 anni gratis. È possibile iscriversi: presso l’atrio del Municipio il 6-13-20 marzo dalle ore 10 alle ore 12. È possibile iscriversi online compilando il modulo dalla pagina: https://www.incollitour.it/assapora-rovolon-2022/.

L’iscrizione diventerà definitiva nel momento in cui verrà inviata alla mail: info@incollitour.it, la distinta del pagamento della quota di iscrizione con Bonifico Bancario a favore di: In Colli Tour IT87Z0306967684510779161337 con causale: “Quota iscrizione AssaporaRovolon + Cognome e nome”. Si prega di procedere al pagamento nell’immediatezza dell’iscrizione, in caso contrario l’iscrizione verrà annullata.



REGOLAMENTO - Ritrovo presso Piazza degli Alpini a Rovolon (PD). Verrà consegnata una tracolla contenente un bicchiere da degustazione. La partenza sarà scaglionata in gruppi di circa 50 persone che partiranno ogni 20 minuti (dalle 8.10 alle 11.30), accompagnati da una guida del territorio. La manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo. Il limite massimo di iscritti è di 600 persone. Percorso su parti sterrate con tratti in pendenza, è consigliato abbigliamento e calzature adatte, tipo trekking. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a cose o persone durante tutta la manifestazione. Percorso non adatto a passeggini.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui sotto: https://forms.gle/xmsWpL7j4JdjRevd8.