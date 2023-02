Assemblea Italia Viva Padova, l'incontro alla biblioteca di quartiere Altichiero

Venerdì 24 febbraio si terrà un'assemblea provinciale di Italia Viva Padova aperta a tutta la cittadinanza e dedicata al tema della Sanità.

L'incontro avverrà alle ore 21 in via Astichello 18, presso la Sala Giotto della biblioteca di quartiere Altichiero, a Padova, e vedrà la partecipazione della senatrice di Italia Viva, Daniela Sbrollini.

I coordinatori provinciali di Italia Viva Padova, Giancarlo Piva e Silvia Ruzzon hanno presentato così l'evento: «Il titolo dato alla serata è “La Sanità che vorremmo, tra liste di attesa ed autonomia differenziata” e si concentrerà su due temi avvertiti con urgenza dai cittadini, specie in Veneto.

Temi che il Terzo Polo-Renew Europe cerca di trattare con competenza, entrando nel merito, consapevole che si tratti di un ambito tanto cruciale quanto complesso: lontano da ogni forma di populismo, per una politica che, soprattutto in ambito sanitario, faccia scelte razionali e validate dalla comunità scientifica.

In particolare proveremo a mostrare come sveltire realisticamente le liste di attesa nella sanità pubblica e quale grado di autonomia e competenza serva al nostro territorio, lontano dagli slogan e da ogni tipo di semplificazione.

Per questo abbiamo voluto aprire l'assemblea anche ai non iscritti, per portare il nostro approccio alla politica, il nostro metodo, a tutti i padovani.

Ragionare insieme sui problemi, riconoscendone la complessità, è fondamentale per arrivare a delle soluzioni praticabili e vincenti.”

Durante la serata, grazie anche agli interventi della senatrice Sbrollini e dei nostri due responsabili del tavolo Sanità, Maria Antonietta Auditore e Antonino Pipitone, cercheremo di mostrare la nostra visione in ambito sanitario per Padova e il Veneto».

Info web

https://www.facebook.com/italiaviva.padova

Foto articolo da comunicato stampa