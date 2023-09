Assonanze e dissonanze nel tempo fluido della generazione zeta: progetto persona

Continua la collaborazione della Fondazione G. E. Ghirardi Onlus con il Dipartimento di Salute Mentale della Azienda ULSS 6 Euganea e Progetto PerSona – Identità e Musica per la promozione del benessere attraverso le potenzialità della musicoterapia nei percorsi di cura. Il focus del Congresso 2023 verte sull’evoluzione generazionale del modo di vivere ed esperire identità e relazioni con uno sguardo al superamento, da parte delle nuove generazioni, del tradizionale binarismo maschile/femminile e con il delinearsi di inedite espressioni identitarie e alla configurazione della Generazione Zeta.

Flessibilità e fluidità sono diventati termini sempre più diffusi e si riferiscono non solo alla storia, ma anche alle varie dimensioni identitarie della persona. Le istituzioni e i punti di riferimento tradizionali hanno anch’essi perso la loro fissità e autorevolezza: la famiglia, la scuola, il lavoro, le chiese, i partiti. Siamo in un tempo di passaggio, in un tempo di grandi cambiamenti.

DESTINATARI: Il congresso si rivolge a medici di tutte le specialità, infermieri, psicologi, educatori professionali, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, logopedisti, fisioterapisti, tecnici audiometristi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, musicoterapisti, musicisti, insegnanti, studenti e chiunque interessato agli argomenti trattati.

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

REFERENTI SCIENTIFICI:

Mario Degli Stefani, Alberto Schön

Segreteria scientifica

Michele Biasutti, Mario Degli Stefani, Manuela Guadagnini,

Roberto Lezzi, Stefano Sanzovo, Alberto Schön

PROGRAMMA DETTAGLIATO E SCHEDA DI ISCRIZIONE: