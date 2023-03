Un'asta per la ricerca “La cura del sogno” a Villa Da Ponte di Cadoneghe

Per prenotare un posto (contributo minimo 30 euro) contattare il 3428825052

“Venerdì 24 marzo alle 19 a Villa Da Ponte di Cadoneghe è in programma la serata a scopo benefico “La cura del sogno - Un’asta per la ricerca” organizzata dal Club Lions “Graticolato Romano” di Padova con il patrocinio della Fondazione Lions International.

Saranno messe all’incanto cinque tele e quattro fogli della giovane e affermata artista padovana Laura Spedicato e il ricavato dell'asta, coordinata dalla Galleria di DP Progetti di Daniela Paluello, ideatrice dell'iniziativa, sarà devoluto alle due onlus padovane P63 EEC Syndrome (che supporta le persone con malattia rara, in particolare affette dalle mutazione del gene p63, in tutte le fasi della vita promuovendo l’inclusione socioculturale e sanitaria) e Braccio di Ferro “Ricky for Ever” (che si occupa di bambini con problematiche oncologiche, di gravi malattie, dolore ed inguaribilità e di sostenere le loro famiglie, sostenendo l’attività dell’Hospice Pediatrico di Padova).

I fondi raccolti andranno a sostenere la ricerca sulle malattie rare e il tumore cerebrale pediatrico, anche in ricordo della figura del socio Lions Mauro Pellizzari da poco scomparso, che tanto si era speso per questo obiettivo.

L'evento sarà allietato dal concerto della soprano di origine polacca Dominika Zamara, vincitrice di numerosi premi a livello internazionale, accompagnata dal pianista Andrea Musso; in scaletta brani di Tosti, Bellini e Chopin. Massimiliano Sabbion, noto curatore e storico d'arte, sarà il banditore dell'asta che si concluderà con un momento conviviale.

https://www.facebook.com/dpprogetti/

