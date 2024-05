Astolfo 13 - Reading + talk

Di e con Giulio Musso e Federico Pipia. Astolfo 13 è una rielaborazione in chiave contemporanea di alcuni episodi dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto, proposti attraverso modalità narrative derivate dalla poesia orale, dal cunto siciliano e dal teatro musicale, intrecciati in un racconto fuori dal tempo. Personaggi di epoche diverse si sovrappongono in una narrazione stratificata, che utilizza musica (eseguita con strumenti tradizionali e digitali), recitazione, immagini video ed elaborazioni sonore. Il testo varia nella forma e nei generi, abbracciando metriche classiche e contemporanee, versi e prosa, e alterna diversi registri mettendo in dialogo le ottave ariostesche, l’italiano contemporaneo e il dialetto palermitano.

Il lavoro, dopo aver vinto il Premio di poesia con musica Alberto Dubito ed essere stato eseguito in forma di studio come mise en éspace in alcune occasioni, si è aggiudicato il primo posto del bando Sicilia di Scena 2023 indetto dal Teatro Biondo di Palermo, vincendo il premio di produzione con il quale ha debuttato al Teatro Nuovo Montevergini il 21 dicembre. Debutterà in Ottobre nel calendario ufficiale del Teatro Biondo di Palermo per la stagione 2024/2025.

Presso il chiostro del Complesso Beato Pellegrino, in occasione del festival "Avvicinamenti appassionati" organizzato dall'Università di Padova, verrà proposta una selezione di alcuni episodi dello spettacolo, cui seguirà una conversazione tra gli autori e Maura Rossi, Docente di Letteratura spagnola contemporanea, sulla realizzazione dello spettacolo.

Ingresso gratuito.