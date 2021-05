"Oggi faccio l'astrologo!", una visita guidata per bambini a Padova

Appuntamento il 6 giugno alle ore 10.30 in piazza delle Erbe a Padova. Ci sono segni zodiacali, pianeti, mesi, animali strani... Ma il palazzo è tutto una sorpresa: un grande tetto il legno (chissà com'era prima..), un enorme cavallo". Piazza delle Erbe è il luogo perfetto per partire per la visita di questo palazzo! La visita e le attività all'esterno e all'interno del Palazzo durano circa un'ora e mezza. Cosa aspetti, iscriviti e vieni diventa un piccolo astrologo con noi!

1 adulto + 1 bambino dai 4/12 anni non compiuti 20 euro.

2 adulti + 1 bambino dai 4/12 anni non compiuti 25 euro.

Bambini 0-4 anni non compiuti gratis.

Ingresso a Palazzo della Ragione:

5 euro ad adulto

2 euro ragazzi dai 6 ai 10 anni

Web: https://fb.me/e/4omoizdog.

