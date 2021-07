Appuntamento con l’astronomo nella notte di luna piena e degustazione di vino euganeo

Una serata al Castello del Catajo per scoprire la luna piena e il cielo con l’astronomo e assaggiare un buon vino del territorio. In una notte di plenilunio accoglieremo la Luna che sorge, nell'attesa di vederla farsi più alta sopra l'orizzonte orientale, osserveremo gli altri protagonisti del cielo estivo: le stelle più brillanti, le loro costellazioni. Dalla luna alle stelle e ancora più lontano: fino a dove ci possiamo spingere con il nostro sguardo?

Lo scopriremo viaggiando in tutto il cielo visibile, facendo tappa fra storie mitologiche e curiosità storiche e scientifiche, passeggiando fra i giardini e le terrazze del Castello del Catajo, per concludere con un buon bicchiere di vino della cantina La Mincana e la possibilità di stendersi sull’erba del parco storico a rimirar le stelle.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Adulti 15 euro ( + 5 euro cauzione per tasca e calice che verranno restituiti all'uscita con la restituzione di tasca e bicchiere)

Bambini fino a 12 anni: 7 euro (escluso vino)

L'EVENTO COMPRENDE:

Visita condotta dall’astronoma

Visita al castello con percorso audioguidato attraverso QRcode sul proprio smartphone

1 degustazione di vino

tempo libero per osservare le stelle dal parco

COSA PORTARE CON SE'? Per la visita al castello, il proprio smartphone (con la batteria carica!) e un paio di auricolari per ascoltare l'audioguida. Chi lo desidera può portare anche una stuoia/telo per stendersi sull'erba ad osservare le stelle.

Informazioni e contatti

POSTI LIMITATI, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A QUESTO LINK: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-guarda-che-luna-guarda-che-cielo-161785004303.

