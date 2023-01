Weekend al Palaindoor di Padova: tutti gli appuntamenti del fine settimana

Prezzo non disponibile

Riceviamo e pubblichiamo:

"Secondo weekend di gare al Palaindoor di Padova. Sabato 14 e domenica 15 gennaio, riflettori puntati soprattutto sulle pedane dei salti. Nell’alto è annunciato lo junior Edoardo Stronati (Pro Sesto Atl. Cernusco), finalista ai Mondiali under 20 di Cali nel 2022 e primatista italiano under 18 (2.15 nel 2021), l’anno scorso salito a 2.20 all’aperto.

Ottavia Cestonaro (Carabinieri), dopo l’esordio stagionale di sabato scorso nei 60, sarà impegnata nel lungo, dove troverà la campagna di squadra Arianna Battistella e Carol Zangobbo (Assindustria Sport). Nell’asta, da seguire Virginia Scardanzan (Atl. Silca Conegliano), reduce dal 4.25 siglato lo scorso weekend in una gara universitaria a Toronto, e Giada Pozzato (Atl. BS ’50 Metallurg. San Marco).

Annunciati anche tre dei 15 azzurri selezionati per i Campionati del Mediterraneo under 23 indoor di Valencia (22 gennaio): oltre a Stronati, attesi in gara Hope Esekheigbe (Assindustria Sport) nei 60 e Matilde Prati (Fondazione M. Bentegodi) nei 1500. Più di 1200 gli iscritti alla “due giorni”, che sabato scatterà alle 14.15 e domenica alle 9.30. ISCRITTI"

